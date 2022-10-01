Бундеслига. Первое поражение Униона, очередной провал БД, дубли Вернера и Нкунку

Бундеслига, 8-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Унион 2:0

Голы: Гётце 12, Линдстрём 42

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика – Кнауфф, Роде (Эбимбе, 71), Камада, Пеллегрини (Ленц, 71) – Линдстрём (Борре, 85), Гётце (Соу, 66) – Коло Муани

Унион: Реннов – Баумгартль (Скарке, 75), Яккель, Лейте – Триммель, Торсбю (Шефер, 57), Хедира (Беренс, 74), Хаберер (Сегуин, 66), Гисельман – Беккер (Михель, 66), Сьебатшу

Предупреждения: Коло Муани 43, Роде 57 – Беккер 19, Хедира 65, Михель 74, Гисельман 77

Удаление: Коло Муани 68 (вторая жёлтая)

“Айнтрахт” сокрушил “Унион” его же оружием – безупречными контратаками. Для берлинцев это первое поражение в сезоне, а также первое за последние 15 матчей в Бундеслиге вообще. Тем не менее, команда Урса Фишера сохраняет лидерство по итогам тура. “Орлы”, в свою очередь, выиграли третью игру кряду во всех турнирах, готовясь к матчу с “Тоттенхэмом” в ЛЧ в хорошем настроении.

“Айнтрахт” сделал результат в первом тайме. Быстрый выпад на 12-й минуте закончился проходом Коло Муани, и его пятой результативной передачей в сезоне, на этот раз на Марио Гётце. Второй мяч “Унион” привёз себе сам. Лейте исполнил ужасную передачу как по мысли, так и по качеству, ставшей лёгкой добычей для Линдстрёма. Йеспер положил двух оставшихся центрбеков на газон дерзкими замахами, и удвоил перевес своей команды.

После перерыва Коло Муани подвёл свою команду, удалившись в середине второго тайма. Но “Унион” так и не нашёл чем ответить, даже несмотря на численный перевес. Без пространства Беккер и Сьебатшу просто задохнулись.

Кёльн, Рейн Энегри

Кёльн – Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Кайнц 53, Тиггес 56, Любичич 71 – Брандт 31, Шмитц 78 (аг)

Кёльн: Швабе – Шмитц (Мартель, 83), Килиан, Хюберс, Хектор – Любичич, Скири – Майна (Шиндлер, 70), Дуда (Адамян, 61), Кайнц (Хусейнбазич, 70) – Тиггес (Дитц, 61)

Боруссия Д: Мейер – Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 77) – Беллингем, Озджан (Мукоко, 70) – Адейеми (Азар, 61), Брандт, Мален (Джан, 77) – Модест

Предупреждения: Хюберс 21, Дуда 25, Шиндлер 79, Хусейнбазич 90 – Адейеми 23, Геррейру 29, Зюле 36

“Боруссия” потеряла возможность возглавить Бундеслигу, уступив на “Рейн Энерги”. Второе поражение в трёх последних турах для Дортмунда и масса опасений по поводу умения контролировать игру. Сегодня “Боруссия” стартовала лучше, и заслуженно ушла на перерыв с перевесом благодаря голу Брандту.

Но после перерыва гости дали “козлам” взорваться, а ничего хуже в игре против команды Штеффена Баумгарта и не придумаешь.

Буквально за три минуты Кайнц сравнял счёт после классной фланговой атаки по левому краю, а затем Флориан нашёл голову Тиггеса на угловом, и счёт стал 2:1.

Пока Эдин Терзич лишал команду остатка баланса заменами Озджана на Мукоко, Деян Любичич подсветил свой блестящий перфоманс ещё и классным голом. Плюс к забитомму мячу Любичич отдал 5 передач под удар, много двигал мяч вперёд на дриблинге, и 4 раза доводил мяч до штрафной соперника. И это стартуя с опорной зоны. Блестяще.

“Боруссии” удалось отыграть один мяч после дикого рикошета, но на большее команду Терзича не хватило. 3:2. Дортмунд сделали даже в обоюдоостром матче, которые раньше были их коньком.

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Бохум 4:0

Голы: Вернер 15, 53, Нкунку 23 (п), 85

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Майнц 2:1

Голы: Грегорич 3, Кьерех 37 – Мартин 52

Вольфсбург, Фольксваген-Арена

Вольфсбург – Штутгарт 3:2

Голы: Мармуш 223, Арнольд 38, Герхардт 90+1 – Гирасси 22, Мавропанос 45+1