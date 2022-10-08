Der Klassiker. Боруссия Дортмунд – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 08.10.2022

Соперники подходят к главному матчу Германии в непривычном положении – в компании с "Вердером" делят 3-5 позиции. Также это будет первый Der Klassiker без Левандовского и Холанда за последние годы. Кто лучше справится с отсутствием главного бомбардира? Узнаем в субботу.

Бундеслига, 9-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бавария 19:30

Трансляция – Megogo, Setanta

Боруссия Дортмунд

Второе пришествие Эдина Терзича на пост главного тренера "Боруссии" продолжает выглядеть сомнительной затеей, хотя в последние недели некоторый прогресс в сравнении со стартом сезона всё же просматривается. Дортмунд в стартовых 8 турах проиграл трижды, каждый раз пропуская при этом три мяча. Самым памятным стало поражение от "Вердера" (2:3), где БД умудрился потерять три очка с перевесом 2:0 на 89-й минуте встречи.

Нотку оптимизма прибавляет форма Джуда Беллингема. 19-летний англичанин ведёт в Бундеслиге по количеству выигранных единоборств, а в Лиге Чемпионов Джуд посреди недели забил свой 3-й гол в 3-х матчах, при этом выведя команду с капитанской повязкой на матч с "Севильей" (1:4). В отсутствии травмированного Марко Ройса и приболевшего Матса Хуммельса именно Беллингем по праву был главным лидером коллектива на поле.

Хуммельс успеет восстановиться к Дер Классикер. Это важная новость для команды: с Матсом команда пропустила всего один гол за 512 минут его присутствия на поле. Без него – целых 9 мячей. Также в старте должен выйти основной вратарь Грегор Кобель. Дауд, Рейна, Аллер, Морей – всё ещё в лазарете.

Бавария

Слухи о кончине "Баварии" оказались слегка преувеличенными. Коллектив Юлиана Нагельсманна ушёл на международный перерыв с серией из 4 матчей без побед и громким поражением от "Аугсбурга" (0:1) в баварском дерби. На деле же никакой катастрофы не было и в помине – команда действительно местами играла небрежно, но вся продвинутая статистика говорит о том, что у Мюнхена было больше шансов набрать 12 очков на этом отрезке, нежели всего 3.

По ожидаемым голам "Бавария" первая (xG 19.7), лучшие они и по голам (23). Впечатляет и оборона – лучший показатель Бундеслиги с 6 пропущенными (xGA 8.1, второй после "Униона"). При номинальном равенстве очков с дортмундской "Боруссией" по итогам 8-ми туров о колоссальном разрыве в качестве игры говорит разница мячей – +17 против +1 у Дортмунда.

После перерыва на сборные "Бавария" вернулась озлобленной. Разобранный "Байер" получил в свои ворота четыре безответных мяча, "Виктория" Пльзень в Лиге Чемпионов – пять. "Боруссия" будет следующей. Ковид серьёзно нарушил планы Нагельсманна перед Дер Классикером, но судя по всему, Киммих всё же успел выздороветь. А вот Мюллер игру пропустит, как и травмированный Эрнандес. Их должны заменить лучший бомбардир команды в Бундеслиге Джамал Мусиала (5 голов) и де Лигт.

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Статистика и факты

Беллингем выиграл 137 единоборств в сезоне (1-й в Бундеслиге)

Дортмунд пропустил всего 1 гол за 512 минут присутствия Хуммельса на поле, без капитана БД пропускает каждые 23 минуты

"Боруссия" никогда не проигрывала "Баварии" 9 матчей кряду (сейчас 8)

Мусиала отличался голевыми действиями в 6 из 7 матчей Бундеслиги

Личные встречи

Противостояние насчитывает 76 матчей. Мюнхенцы выиграли большую часть дуэлей (39). У Дортмунда 19 побед при 18 ничьих. "Бавария" выиграла 8 последних Der Klassiker во всех турнирах. В Бундеслиге – 7 последних. В последний раз Дортмунд праздновал победу над "рекордмайстром" в ноября 2018-го года.

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Озджан – Адейеми, Брандт, Мален – Мукоко

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Забитцер – Сане, Мусиала, Мане – Гнабри

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Бавария от UA-Футбол

Ждём ещё одного заявления от "Баварии". Оборона Дортмунда держится на прекрасном, но престарелом Хуммельсе, и Беллингеме, который вообще-то созидатель. И Мюнхен должен многократно эту защиту пробить. Ставка: индивидуальный тотал "Баварии" выше 2.5 с коэффициентом в районе 2.31. Любители острых ощущений могут прибавить к этому гол Лероя Сане за 2.80. Лерой забил 8 голов в сезоне, включая ворота "Барсы" и "Интера".