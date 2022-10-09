Рейнское дерби. Боруссия Менхенгладбах – Кёльн. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 09.10.2022

"Кёльн" лихо разобрался с дортмундской "Боруссией" на прошлой неделе. Теперь пришёл черёд их тёзок из Менхенгладбаха, которые к тому же провально выступили после международного перерыва. Смогут ли "козлы" впервые с начала 80-тых выиграть 4 Рейнских дерби кряду?

Бундеслига, 9-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Кёльн 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Менхенгладбах

Ян Зоммер натворил немало чудес в этом сезоне. Кипер Гладбаха идёт вторым в Бундеслиге по количеству сейвов (48), добрую часть которых (19) он оформил в том самом памятном поединке 4-го тура против "Баварии" (1:1). Но на прошлых выходных даже швейцарец был бессилен, когда "Вердер" уничтожил "Боруссию" (5:1) на своём поле. До перерыва Зоммер получил в свои ворота четыре, включая необыкновенной красоты автогол от Бенсебайни.

"Лучшее проиграть один раз 5:1, чем 5 раз по 1:0", – сухо заметил тренер проигравшей стороны Даниэль Фарке. На деле же такой оборонительный перфоманс не был случайным, и те же "козлы" могут в такой же веселой манере перестрелять хозяев, как это сделал "Вердер".

Алассан Плеа уже восстановился и даже был на лавке в Бремене. Готов играть и капитан Ларс Штиндель, который скорее всего займёт место слева в атаке. А вот центрбек Ко Итакура и центрхав Флориан Нойхаус всё ещё в лазарете. А значит контроля в центре поля и качественной игры в пас будет меньше.

Кёльн

"Кёльн" наоборот вернулся с международной паузы в впечатляющих кондициях, оформив очередной впечатляющий камбек. Команда Штефана Баумгарта ушла на перерыв матча с дортмундской "Боруссией", уступая в счёте 0:1. Но три мяча на старте второго тайма полностью перевернули игру, и "козлы" забрали 3 пункта в свой актив.

Всего у "Кёльна" лишь одно поражение в 8-ми стартовых турах, половину из этих матчей им удалось выиграть. Посреди недели коллектив Баумгарта сенсационно уступил "Партизану" (0:1) в Лиге конференций. Но дело в том, что тренер берёг игроков к выходным, убрав 7 человек из старта, включая Хектора, Хюберса, Скири и Тиггеса.

К тому же, дополнительной опцией может выступить Марк Ут, возобновивший тренировки посреди недели. А так кроме Хорна все основные бойцы в строю.

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Статистика и факты

Ян Зоммер – второй кипер Бундеслиги по количеству сейвов (48)

Тюрам нанёс 30 ударов за сезон, забив всего 4 гола

Гладбах создал больше всего явных голевых моментов в Бундеслиге (21 в 8 турах)

Флориан Кайнц принял участие ровно в половине из 14 голов "Кёльна" (3 гола + 4 ассиста)

"Козлы" 5 раз в 8 турах добывали результат, уступая в счёте по ходу игры

Личные встречи

История Рейнского дерби насчитывает 42 поединка. У Гладбаха 24 победы, у "Кёльна" – вдвое меньше (12). Редким результатом в противостоянии является ничья (6 матчей). При этом за "козлами" осталось три последних дерби. Четыре победы кряду в последний раз у них было в начале 1980-тых.

Ориентировочные составы

Боруссия: Зоммер – Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсебайни – Коне, Вайгль, Крамер – Хофманн, Тюрам, Штиндль

Кёльн: Швабе – Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор – Скири, Любичич – Майна, Дуда, Кайнц – Тиггес

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Бавария от UA-Футбол

В пяти последних Рейнских дерби забивали оба коллектива. При этом рубятся команды зачастую бескомпромиссно, фактически без ничьих (всего 14% игр завершились миром). Ставка: Двойной шанс и Обе забьют (12 и Да) с коэффициентом в районе 2.08.