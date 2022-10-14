Бундеслига, 10-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Байер 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Айнтрахт

Посреди недели "Айнтрахт" потерпел обидное поражение на "Тоттенхэм Стэдиум" (3:2), несмотря на приличную игру и полчаса выступления вдесятером после удаления Туты. Это фиаско привело "орлов" к последней строчке группы D в ЛЧ, но всё ещё может измениться. За два тура до финиша все участники квартета сохранили шансы на выход.

Но теперь команде Оливера Гласнера время переключаться на чемпионат, которым коллектив второй сезон немного пренебрегает. Унижение от безобидного "Бохума" (3:0) на прошлых выходных показало, что Франкфурту банально не хватает глубины состава для выступлений на два фронта. И летние усиления ситуацию не исправили.

Ситуацию усугубляют последние пополнения в лазарете. Хасебе получил травму в Лондоне. Также проблемы со здоровьем у защитников Туре, Онгуена и Пеллегрини. Так что в центре обороны должен дебютировать Смолчич.

Байер

Старт сезона для "Байера" можно кратко охарактеризовать словом катастрофа. Клуб провалился на всех уровнях: руководство не то, что не усилило состав перед ЛЧ, а даже не стал искать номинальной замены Виртцу. Главного тренера Херардо Сеоане подставили боссы, но и он под конец своего правления проблемы только множил. Поэтому после одной победы в 8 стартовых турах и пребывания в зоне вылета в клубе решились на перемены.

Новым менеджером был назначен легендарный Хаби Алонсо, для которого это первая работа с первой командой в тренерской карьере. Дебют выдался на ура – 4:0 с "Шальке". Гельзенкирхен и сам в трауре, но такого крупного результата всё равно никто не ждал.

Алонсо избавился от нерешаемой проблемы с заменой Виртца путём перехода на 3-4-3 – с нынешним ростером лучший вариант. Сходу разглядел силу связки Диаби-Фримпонг на правом фланге, которые сделали результат с "Шальке". Также "Байер" показал стремление к коронному испанскому контролю, выбив 57 процентов владения. Это как минимум позволило меньше защищаться, в чём Леверкузен крайне плох.

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Статистика и факты

Гётце провёл 47 матчей вместе с Алонсо за "Баварию" в период с 2014-16

Форвард Франкфурта Аларио – лучший суперсаб в истории "Байера" (10 голов с лавки в Бундеслиге)

Фримпонг – лучший бомбардир "Байера" в сезоне (4 гола)

Алонсо никогда не проигрывал "Айнтрахту" в качестве игрока (3 победы, 2 ничьи)

Личные встречи

"Айнтрахт" и "Байер" 74 раза пересекались в Бундеслиге, но никогда не заканчивали игру с нулями на табло. Ни одно противостояние в Германии не имеет столь длительную голевую серию. В 9 последних личных встречах неизменно побеждали хозяева.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Смолчич, Тута, Ндика – Якич, Роде, Соу, Ленц – Линдстрём, Гётце – Коло Муани

Байер: Градецки – Та, Тапсоба, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Арангис, Баккер – Диаби, Шик, Хадсон-Одои

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Байер от UA-Футбол

Рискнём поставить на "Байер". Франкфурт совсем проваливается в Бундеслиге на фоне тяжелых еврокубковых заруб, о чём ярко свидетельствует позор в Бохуме на прошлой неделе. Леверкузен же на моральном подъёме, и хотя их тоже не хватает на два турнира, но проблем уровня Франкфурта у них нет. Ставка: победа "Байера" и обе забьют с коэффициентом в районе 3.96.