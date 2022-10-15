"Бавария" выдала худший старт сезона с 2010-го года, когда титул в итоге достался "Боруссии". Но у команды Нагельсманна есть шанс исправить положение уже сейчас. В воскресенье топ-4 команды скрестятся друг против друга, и у Мюнхена будет шанс единолично расправиться с одним из конкурентов, пока два других сыграют между собой.

Бундеслига, 10-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 20:30

Трансляция – Setanta Sports

Бавария

"Бавария" потеряла шанс сократить отставание от группы лидеров, пропустив на последних секундах Der Klassiker на минувших выходных (2:2). Ничья с дортмундской "Боруссией" стала пятой осечкой чемпиона в шести последних турах. Несмотря на ужасную серию, игра мюнхенцев держит приличную планку, а лидеры не спешат отрываться. От вершины "Баварию" отделяет всего 4 очка, а игра с "Фрайбургом" дарит шанс обогнать одного из конкурентов.

Потеря Йозуа Киммиха и Томаса Мюллера из-за ковида серьёзно ударила по команде на прошлой неделе. Команда потеряла не только двух лидеров, но два главных своих мозга. Без Мюллера распался прессинг и ухудшилось движение впереди. Без Киммиха – не хватало динамики в центре поля, а также страдала стабильная доставка мяча в последнюю треть, в чем Йозуа в Бундеслиге нет равных. К счастью, оба плеймейкера снова в строю.

Партнёр Киммиха по центр поля набрал зверскую форму. Леон Горецка неожиданно быстро набрал нужный тонус после операции, посреди недели отметившись дублем и результативной передачей в матче с "Викторией" (4:2) в Лиге Чемпионов.

Вернуться должен и Мусиала после того же ковида. Ровно как и Дэвис, разбивший голову в Дортмунде неделю назад. Были проблемы и у де Лигта, но на фоне травмы Эрнандеса голландца ждут в старте. Дисквалифицированного Комана есть кем заменить, хотя кондиции Мусиалы и Мюллера вряд ли будут оптимальными после болезни. А вот травма плеча у Мануэля Нойера – это серьёзная потеря.

Фрайбург

"Фрайбург" разогрелся перед поездкой в Мюнхен, разгромив на выезде "Нант" (0:4) в Лиге Европы. Четвертая кряду победа в Европе позволила команде Кристиана Штрайха досрочно обеспечить себе выход в плей-офф раунд соревнований, а кадровые изменения тренера – сэкономить силы перед "Баварией". Успехи в евркубках никак не мешают "Фрайбургу" впечатляюще выступать и в Бундеслиге.

В девяти турах команда из Брайсгау проиграла лишь однажды. Хотя выездное поражение от "Боруссии" Дортмунд заслуженным никак назвать было нельзя. Ни один коллектив в Бундеслиге не набрал больше очков на выезде, чем "Фрайбург" (11). Такой перфоманс идеально накладывается на игровой стиль "орлов" – качественная позиционная оборона плюс лучшие стандарты (6 голов). В гостях такая тактика лучше работает, ведь родные трибуны гонят вперёд даже более слабых соперников, обнажая зоны для Грегорича, Кьереха и остальных.

Кьерех, к слову, забил 3 гола в 3 последних матчах. Но во Францию посреди недели он не летал из-за проблем со здоровьем. Если с форвардом всё будет в порядке, то Штрайх может пятый тур кряду не менять стартового состава.

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Статистика и факты

Мане забил 4 гола в Бундеслиге, ещё 6 мячей Садио отменили

16 очков в 9 матчах – худший результат "Баварии" с сезона 2010/11, когда титул в итоге выиграла "Боруссия" Д

Нагельсманн выиграл 7 матчей против Штрайха в карьере (всего 11 поединков)

10 из 14 голов "Фрайбурга" в сезоне забили летние новички

"Фрайбург" забил больше всего голов в Бундеслиге со стандартов (6 мячей)

Личные встречи

Соперники встречались между собой 44 раза в рамках чемпионата. Четыре из них выиграл "Фрайбург", у "Баварии" 31 победа. Ещё 9 встреч завершились вничью. При этом в Мюнхене "Фрайбург" никогда не побеждал (22 матча, 19 поражений, 3 ничьи).

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мане – Гнабри

Фрайбург: Флеккен – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Кьерех, Грифо – Грегорич

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Фрайбург от UA-Футбол

Многие игроки "Баварии" недавно вернулись после травм или болезни, поэтому кондиции у команды не лучшие. Тем не менее, в фаворите сомневаться не стоит – мюнхенцы должны побеждать. Отсутствие Нойера наверняка позволит "Фрайбургу" продлить голевую серию в матчах с "Баварией" до 10 поединков. Так что наша ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.78.