Бундеслига, 11-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Бавария 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" последнюю неделю уничтожал "Шальке", прервав серию из трёх матчей без побед в Бундеслиге. После ничьих с "Фрайбургом" (0:0), "Гертой" (1:1) и поражения от "Вердера" (1:2) команда Андре Брейтенрайтера сначала разгрома гельзенкирхенцев в чемпионате (0:3), а затем повторили действо в Кубке Германии (5:1) при родных трибунах.

"Хоффенхайм" в этом сезоне – одна из лучших команд Бундеслиги по остроте с игры (второй xG в лиге), хотя с реализацией есть проблемы. В хорошей форме только Мунас Даббур, забивший один "Шальке" на прошлых выходных, и ещё два посреди недели. Андрей Крамарич пропустил две эти игры из-за травмы, но хорват может вернуться в старт на "Баварию". Тогда Рюттер должен будет присесть на лавку.

Главное достояние "Хоффенхайма" этого сезона – оборона. 10 пропущенных в 10 турах – это очень прилично по меркам результативной Бундеслиге, что делает их оборону третьей по надёжности в немецкой элите. Дисквалификация Кевина Фогта стала большим ударом перед приездом чемпиона в Зинсхайм. Фогт управляет обороной, и без него эти полномочия придётся взять на себя Кабаку.

Бавария

После международного перерыва "Бавария" набрала форму, добыв 5 побед в 6 последних матчах во всех турнирах. 4:0 с "Байером", 5:0 с "Фрайбургом", 5:0 с "Викторией" в Лиге Чемпионов. Последним громким результатом стал разгром "Аугсбурга" (2:5) в рамках мюнхенского дерби в Кубке Германии. "Бавария" снова побеждает, снова делает это крупно.

И это несмотря на кадровые потери. Томаса Мюллера в последнюю неделю подменял Чупо-Мотинг, и сделал это блестяще, забив три гола в двух матчах. С последней потерей справиться будет труднее – с "Аугсбургом" травмировался новый лидер атаки коллектива Лерой Сане. Сане имеет 10 голов во всех турнирах к октябрю, взяв на себя часть полномочий после трансфера Левандовски.

Очень вовремя восстановился Кингсли Коман, который должен заменить Лероя, и выздоровел Джамал Мусиала – ещё одна звезда старта кампании. Мануэль Нойер должен вернуться на ворота после 10 дней простоя, хотя у Ульрайха за это время особой работы не было.

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Статистика и факты

"Бавария" выиграла лишь 2 из 7 последних встреч в Бундеслиге

Нагельсманн проработал в "Хоффенхайме" 3 года, проведя 136 матча во главе команды

Даббур повторил рекорд результативности прошлого сезона в 10 турах кампании 22/23

Мане забил 5 голов в 10 турах, ещё 6 мячей сенегальца были отменены

Личные встречи

Соперники встречались между собой 28 раз в рамках чемпионата. Четыре из них выиграл "Хоффенхайм", у "Баварии" 18 побед. Ещё 6 встреч завершились вничью. В Зинсхайме "Бавария" не выигрывает уже два года (1:1, 4:1).

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Кабак, Нсоки – Сков, Прёмель, Гайгер, Анхелиньо – Баумгартнер – Рюттер, Даббур

Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Забитцер – Коман, Мусиала, Мане – Гнабри

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм – Бавария от UA-Футбол

"Бавария" выиграла лишь 2 из 7 последних игр Бундеслиги, поэтому уверенно говорить об их победе нельзя. Есть смысл ставить на результативную битву, ведь встретятся две лучшие команды по ожидаемым голам с игры. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 1.81.