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Бавария – Майнц. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 29.10.2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros - UEFA/UEFA
"Бавария" впервые за несколько месяцев вплотную приблизились к привычному первому месту. В свете непростой игры "Униона" с Менхенгладбахом у команды Нагельсманна будет шанс вернуть себе лидерство на этих выходных, но для этого необходимо обыграть "Майнц", не проигрывающий в Бундеслиге 3 тура.
Бавария
В прошлые выходные "Бавария" на выезде комфортно обыграла "Хоффенхайм", добыв вторую кряду победу в чемпионате. Удивительно, но "рекордмайстер" в последний раз брал 6 очков кряду ещё во 2-3 турах. Этот успех позволил команде Юлиана Нагельсманна в упор приблизиться к лидерам из "Униона" - перед 12-м туром разрыв между командами составляет всего один пункт.
Затем посреди недели "Бавария" по доброй привычке унизила "Барселону", разгромив каталонцев на "Камп Ноу" (0:3). С турнирной точки зрения этот матч никакого значения не имел, но принципиальность противостояния ощущалась, в том числе и по стартовых составах, выставленными главными тренерами.
Главным героем последних недель в "Баварии" неожиданно стал Эрик Чупо-Мотинг. Резервный форвард забил и "Барселоне", ставшей его 4-й жертвой подряд. Всего у камерунца 5 мячей в 4 последних встречах во всех турнирах. Томас Мюллер должен наконец вернуться в состав, так что ждём его появления под Чупо-Мотингом. Свен Ульрайх сыграет свой шестой матч кряду в стартовом составе – Мануэль Нойер всё ещё залечивает своё плечо.
Майнц
"Майнц" прилично провёл старт кампании. Команда Бо Свенссона идёт в 4 очках от "Баварии" по итогам 11 туров, ни разу не уступив в трёх последних поединках чемпионата. Во всех трёх этих матчах забивал Маркус Ингвартсен, который ожидается в старте в субботу. Ингвартсен набрал форму в самый подходящий момент, ведь прошлогодний лучший бомбардир Джонатан Буркардт перестал забивать в новом сезоне, и снова окажется в запасе, несмотря на его 3 гола в 5 матчах против "Баварии" за карьеру.
Но главной звездой "карнавальников" остаётся Карим Онисиво. Как и в случае с Чупо-Мотингом, блистательность Карима подчёркиваются за счёт грамотной тренерской работы. Онисиво забил лишь один из 5 голов в ворота "Кёльна" (5:0) в прошлую пятницу, что прервало 7-матчевый беспроигрышный забег "козлов". Но титул MVP от него никуда не делся – Онисиво заработал на себе 4 жёлтых карточек, одна из которых превратилась в красную. А также поучаствовал во всех без исключения голах.
Капитан Сильван Видмер должен вернуться в стартовый состав после камео в Лиге конференций посреди недели. Шаг вынужденный – Дани да Кошта заболел, и правого вингбека сыграть банально некому. "Карнавальники" вряд ли станут первой командой, выигравшей на "Альянц Арене", но опасаться хозяевам точно есть чего. "Майнц" имеет лучший выездной рекорд в этой сезоне (12 очков из 18 возможных).
Статистика и факты
- Мусиала – лучший бомбардир "Баварии" в Бундеслиге (6 голов)
- Чупо-Мотинг забивал в 4 последних матчах во всех турнирах (5 голов)
- "Бавария" не забивала лишь в одном из 91 последних матчей Бундеслиги
- Буркардт не забивал в 9 турах Бундеслиги кряду. В последний раз он забивал в ворота "Баварии" в 32-м туре прошлого сезона
Личные встречи
Соперники встречались между собой 32 раз в рамках чемпионата. Шесть из них выиграл "Майнц", у "Баварии" 23 победы. Всего три встречи завершились вничью. 2 из 3 последних встреч остались за "карнавальниками", но обе победы пришлись на домашние для "Майнца" матчи.
Ориентировочные составы
Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Мане – Чупо-Мотинг
Майнц: Центнер – Фернандеш, Хак, Каси – Видмер, Кор, Стах, Кариколь – Ли – Ингвартсен, Онисиво
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Майнц от UA-Футбол
"Майнц" очень опасен на выезде. Их стиль даёт наилучший результат, когда хозяева лезут вперёд в надежде потешить публику забитыми мячами. Поэтому они и набрали больше всего очков на выезде, забив в каждой из этих встреч. У "Баварии" уже были проблемы с подобными закрытыми соперника, можно вспомнить тот же провальный выезд к "Униону" (2:1). На этот раз мюнхенцы должны пройти тест успешно, но просто не будет. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом в районе 2.28.
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