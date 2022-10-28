Бавария – Майнц. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 29.10.2022

"Бавария" впервые за несколько месяцев вплотную приблизились к привычному первому месту. В свете непростой игры "Униона" с Менхенгладбахом у команды Нагельсманна будет шанс вернуть себе лидерство на этих выходных, но для этого необходимо обыграть "Майнц", не проигрывающий в Бундеслиге 3 тура.

Бундеслига, 12-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Майнц 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Бавария

В прошлые выходные "Бавария" на выезде комфортно обыграла "Хоффенхайм", добыв вторую кряду победу в чемпионате. Удивительно, но "рекордмайстер" в последний раз брал 6 очков кряду ещё во 2-3 турах. Этот успех позволил команде Юлиана Нагельсманна в упор приблизиться к лидерам из "Униона" - перед 12-м туром разрыв между командами составляет всего один пункт.

Затем посреди недели "Бавария" по доброй привычке унизила "Барселону", разгромив каталонцев на "Камп Ноу" (0:3). С турнирной точки зрения этот матч никакого значения не имел, но принципиальность противостояния ощущалась, в том числе и по стартовых составах, выставленными главными тренерами.

Главным героем последних недель в "Баварии" неожиданно стал Эрик Чупо-Мотинг. Резервный форвард забил и "Барселоне", ставшей его 4-й жертвой подряд. Всего у камерунца 5 мячей в 4 последних встречах во всех турнирах. Томас Мюллер должен наконец вернуться в состав, так что ждём его появления под Чупо-Мотингом. Свен Ульрайх сыграет свой шестой матч кряду в стартовом составе – Мануэль Нойер всё ещё залечивает своё плечо.

Майнц

"Майнц" прилично провёл старт кампании. Команда Бо Свенссона идёт в 4 очках от "Баварии" по итогам 11 туров, ни разу не уступив в трёх последних поединках чемпионата. Во всех трёх этих матчах забивал Маркус Ингвартсен, который ожидается в старте в субботу. Ингвартсен набрал форму в самый подходящий момент, ведь прошлогодний лучший бомбардир Джонатан Буркардт перестал забивать в новом сезоне, и снова окажется в запасе, несмотря на его 3 гола в 5 матчах против "Баварии" за карьеру.

Но главной звездой "карнавальников" остаётся Карим Онисиво. Как и в случае с Чупо-Мотингом, блистательность Карима подчёркиваются за счёт грамотной тренерской работы. Онисиво забил лишь один из 5 голов в ворота "Кёльна" (5:0) в прошлую пятницу, что прервало 7-матчевый беспроигрышный забег "козлов". Но титул MVP от него никуда не делся – Онисиво заработал на себе 4 жёлтых карточек, одна из которых превратилась в красную. А также поучаствовал во всех без исключения голах.

Капитан Сильван Видмер должен вернуться в стартовый состав после камео в Лиге конференций посреди недели. Шаг вынужденный – Дани да Кошта заболел, и правого вингбека сыграть банально некому. "Карнавальники" вряд ли станут первой командой, выигравшей на "Альянц Арене", но опасаться хозяевам точно есть чего. "Майнц" имеет лучший выездной рекорд в этой сезоне (12 очков из 18 возможных).

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Статистика и факты

Мусиала – лучший бомбардир "Баварии" в Бундеслиге (6 голов)

Чупо-Мотинг забивал в 4 последних матчах во всех турнирах (5 голов)

"Бавария" не забивала лишь в одном из 91 последних матчей Бундеслиги

Буркардт не забивал в 9 турах Бундеслиги кряду. В последний раз он забивал в ворота "Баварии" в 32-м туре прошлого сезона

Личные встречи

Соперники встречались между собой 32 раз в рамках чемпионата. Шесть из них выиграл "Майнц", у "Баварии" 23 победы. Всего три встречи завершились вничью. 2 из 3 последних встреч остались за "карнавальниками", но обе победы пришлись на домашние для "Майнца" матчи.

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Мане – Чупо-Мотинг

Майнц: Центнер – Фернандеш, Хак, Каси – Видмер, Кор, Стах, Кариколь – Ли – Ингвартсен, Онисиво

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Майнц от UA-Футбол

"Майнц" очень опасен на выезде. Их стиль даёт наилучший результат, когда хозяева лезут вперёд в надежде потешить публику забитыми мячами. Поэтому они и набрали больше всего очков на выезде, забив в каждой из этих встреч. У "Баварии" уже были проблемы с подобными закрытыми соперника, можно вспомнить тот же провальный выезд к "Униону" (2:1). На этот раз мюнхенцы должны пройти тест успешно, но просто не будет. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом в районе 2.28.