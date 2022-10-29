Айнтрахт – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 29.10.2022

Бундеслига, 12-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 19:30

Трансляция – Setanta Sports

Айнтрахт

"Айнтрахт" шикарно провёл последние недели, заслуженно улучшив своё положение как в Бундеслиге, так в и Лиге Чемпионов. "Орлы" взяли 4 победы в 5 последних турах чемпионата, что является лучшим результатом за этот отрезок. Такой рывок позволил подопечным Оливера Гласнера внедриться в топ-4 по итогам 11-ти туров.

Такой буст уверенности сказался в Европе: там Франкфурт посреди недели добыл очень важную победу над "Марселем" (2:1), благодаря которой может претендовать на выход в плей-фф. Но для этого надо будет обыгрывать "Спортинг" на выезде, и Гласнер наверняка будет держать это в голове перед важным, но всё же не решающим противостоянием с Дортмундом.

Марио Гётце отметился ключевым ассистом на Коло Муани в матче с "Марселем". Наверняка Марио будет намерен впечатлить и своих экс-партнёров по Дортмунду. Вторая десятка команды Йеспер Линдстрём впечатляет не меньше – у датчанина уже 5 голов в чемпионате. Ленц травмировался в игре с французами, так что роль левого латераля будет отдана летнему новичку Луке Пеллегрини.

Боруссия Дортмунд

В отличии от "Айнтрахта", "Боруссия" свои задачи в еврокубках уже решила. Команда Эдина Терзича посреди недели встречала ещё одного своего былого героя Эрлинга Холанда, и справилась успешно, не позволив забить ни норвежцу, ни "Манчестер Сити" в целом. Нули в Дортмунде обеспечили "Боруссии" второе место в группе G, и теперь BVB может вернуться к любимому занятию – игре в догонялки с Франкфуртом.

У Ройса всё ещё проблемы с лодыжкой, поэтому его участие в игре не ожидается. Но с лидерскими качествами Беллингема в центре поля отсутствие капитана сказывается не так сильно. Джуд в этом сезоне стал ещё опаснее впереди, в прошлом туре став третьем самым молодым автором дубля в истории клуба в матче со "Штутгартом" (5:0). И это впридачу к 4 мячам в Лиге Чемпионов от англичанина.

Рафаэль Геррейру имеет проблемы с бедром, так что слева в защите его должен подменить универсальный Мариус Вольф. Также стоит ждать выхода Джио Рейны в старте – тинейджер отметил своё возвращение после травмы первым голом в сезоне на прошлых выходных.

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Статистика и факты

В последний раз "Айнтрахт" побеждал дома "Боруссию" в 2016-м году

Тренер "орлов" Оливер Гласнер проиграл все 6 матчей против Дортмунда (4 в "Вольфсбурге", 2 в "Айнтрахте")

Коло Муани отметился 6 результативными передачами в 10 стартовых матчах Бундеслиги. Быстрее него этой отметки достигали только Дуглас Коста (9 матчей) и Диего Рибас (7 матчей)

Антони Модест может провести свой 200-й матч в Бундеслиге

Дортмунд побеждал "Айнтрахт" чаще, чем любого другого соперника в Бундеслиге

Личные встречи

История противостояния насчитывает 50 встреч в Бундеслиге. Дортмунд выиграл почти половину матчей (24), "Айнтрахт" – в два раза меньше (12). Ещё 14 поединков завершились вничью. 4 из 5 последних встреч команд во Франкфурте завершились вничью.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Эбимбе, Роде, Соу, Пеллегрини – Линдстрём, Гётце – Коло Муани

Боруссия: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф – Озджан, Беллингем – Адейеми, Брандт, Рейна – Мукоко

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

"Айнтрахт" в последние недели выглядит намного интереснее "Боруссии" даже с учётом их перевеса в ресурсе. Но личный рекорд Оливера Гласнера против Дортмунда (6 поражений в 6 матчах), 5 лет без побед над этим соперником во Франкфурте (1 поражение и 4 ничьи), а также необходимость сохранить силы перед ключевым матчем Лиги Чемпионов во вторник делают фаворитами гостей. Также ждём результативного футбола – в 11 из 12 последних личных встреч забивали оба соперника. Ставка: обе забьют + двойной шанс на "Боруссию" (Х2) с коэффициентом в районе 2.02.