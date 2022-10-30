Бундеслига, 12-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Боруссия Менхенгладбах 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Унион

По потерянным очкам "Унион" продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, несмотря на шокирующе поражение от "Бохума" (2:1) на прошлой неделе. Поражение на "Воновия Рурштадион" стало первым с 2016-го года, когда лидер уступал последней команде чемпионата. После этой оплеухи берлинцы собрались и взяли важные три очка в матче с "Брагой" (1:0) в Лиге Европы, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира.

У команды Урса Фишера нет проблем с выступлениями на два фронта – прошлые четыре матча в Бундеслиге после еврокубков посреди недели "Унион" выиграл. Ещё лучше дела у берлинцев на домашнем поле, где они остаются непобеждёнными в сезоне 2022/23, пропустив всего три гола при собственных трибунах.

Урс Фишер имеет практически полный боекомплект исполнителей перед воскресной игрой. В лазарете только запасной форвард Свен Михель. Это означает, что Беккер и Жордан продолжат играть в связке впереди, несмотря на голевую засуху первого, а Йеккель вернётся в старте после отдыха в мидвике. Нико Гиссельман – ещё один претендент на выход с первых минут.

Боруссия Менхенгладбах

Октябрь выдался очень трудным месяцем для Менхенгладбаха. Подопечные Даниэля Фарке начали месяц с унизительного поражения от "Вердера" (5:1), после чего выиграли только одну встречу из четырёх. Разгром "Кёльна" (5:2) был впечатляющим, но там повезло с удалением в составе соперника. Вылет из Кубка Германии от скромного "Дармштадта" (2:1) – это однозначный провал, в отличии от поражения от "Айнтрахта" (1:3) на прошлых выходных – сейчас франкфуртцы банально слишком сильны для "жеребцов".

Критиковать "Боруссию" есть за что, но нужно учитывать и обстоятельства, с которыми столкнулся тренерский штаб. Менхенгладбах в серьёзном кадровом кризисе. Предстоящую игру пропустит главный спаситель команды Ян Зоммер, в защите будет не хватать единственного прилично пасующего центрбека Итакуры, очень важного для системы Фарке. В центре поля будет не хватать как плеймейкерских способностей Нойхауса, так и моторного Коне. Йонас Хоффман под вопросом, так что справа в атаке скорее всего начнёт прямолинейный Нгуму, которого Фарке предпочитает выпускать с лавки.

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Статистика и факты

Форвард "Униона" Шералдо Беккер забил 6 голов в 7 стартовых матчах Бундеслиги, после чего не забивал в 4 встречах кряду.

"Унион" не уступал дома в последних 11 встречах (8 побед, 3 ничьи).

Игроки "Униона" пробежали больше всего дистанции в Бундеслиге (1300 км).

Форвард Гладбаха Тюрам забивал "Униону" чаще (3 раза), чем любой другой команде Бундеслиги.

Ларс Штиндль проведёт 250-ю встречу в составе Гладбаха, если выйдет на поле.

Ян Зоммер – второй лучший вратарь по количеству сейвов (51) в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Личные встречи

История противостояния насчитывает 6 встреч в Бундеслиге. "Унион" выиграл половину матчей (3), у "Боруссии" всего одна победа.. Ещё два поединка завершились вничью. В прошлом сезоне берлинцы выиграли обе встречи с идентичным счётом 2:1.

Ориентировочные составы

Унион: Реннов – Йеккель, Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер, Хедира, Хаберер, Рюэрсон – Беккер, Жордан

Гладбах: Зиппель – Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсабеини – Вайгль, Крамер – Нгуму, Штиндль, Плеа – Тюрам

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Унион – Боруссия Менхенгладбах от UA-Футбол

Недостроенный проект Фарке, в котором повылетала половина деталей, станет лёгкой мишенью для "Униона". "Боруссия" помногу стерильно владеет мячом и часто теряет структуру – всё это будет на радость контратакующей машине Урса Фишера. Ставка: двойной исход на "Унион" (1Х) за 1.30 + обе команды забьют (нет) за 2.10.