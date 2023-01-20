Бундеслига, 16-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Фрайбург 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Вольфсбург

Для "Вольфсбурга" пауза на Чемпионат мира – повод для разочарования. У команды Нико Ковача началось что-то получаться только под конец первой половины сезона. На перерыв "волки" ушли с 4-матчевой победной серией, включая блестящую победу над дортмундской "Боруссией" (2:0). Беспроигрышный стрик во всех турнирах длился с начала октября и составлял 9 игр.

Перед 16-м туром "Вольфсбург" расположился на 7-й позиции, отставая от зоны Лиги Чемпионов всего на 4 очка. На старте кампании о таком "волки" могли лишь мечтать. В январе "Вольфсбург" пока никого не покупал. Зато избавился от токсичного Макса Крузе и отпустил резервного левого фуллбека Руссийона в "Унион".

Единственной потерей перед рестартом стал Лукас Нмеча – лучший бомбардир команды в Бундеслиге (4 гола). Зато готов его брат Феликс, набравший шикарную форму перед международной паузой, став важной фигурой в центре поля команды.

Фрайбург

Если "Вольфсбург" постепенно набирал форму, то "Фрайбург" стартовал на полном ходу ещё летом. Команда Кристиана Штрайха проиграла всего 3 матча во всех турнирах из 23 в первой половине кампании. Проигрывали "орлы" только топам – "Баварии", Дортмунду и Лейпцигу.

С себе равными и соперниками послабее "Фрайбург" был безжалостен. Набрав 30 очков в 15 стартовых турах, коллектив выдал лучший старт в клубном истории. Такой перфоманс позволил парням Штрайха выбраться на вторую строчку в таблице.

Рицу Доан готов вернуться в бой после сенсационного Чемпионата мира, где японцы выбили Германию. Компанию Доану в атаке составят результативные Грегорич (10 голов) и Винченцо Грифо (11 мячей во всех турнирах). Шаллаи с лавки выйти не сможет из-за мышечных проблем.

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Статистика и факты

Лучший бомбардир "волков" Лукас Нмеча (4 гола) под вопросом на игру из-за травмы колена

"Вольфсбург" может выиграть 5-й матч кряду в Бундеслиге впервые с 2014-го год

"Вольфсбург" выиграл лишь одну из 8 последних встреч против "Фрайбурга"

Грифо принял участие в 11 голах "Фрайбурга" в кампании (9+2)

"Фрайбург" выиграл обе встречи против "волков" в минувшем сезоне

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Борнаув, ван де Вен, Отавио – Ф. Нмеча, Арнольд, Герхардт – Виммер, Винд, Камински

Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Кьере, Грифо – Грегорич

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вольфсбург – Фрайбург от UA-Футбол

В сезоне 2022/23 "Фрайбург" из олдскульной команды с надёжной обороной превратился в атакующую машину. По ожидаемым голам коллектив Штрайха идёт третьим (xG 27.16). При этом "волки" забивали минимум дважды в 7 последних матчах до перерыва. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.74.