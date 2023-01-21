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Боруссия Менхенгладбах – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 22.01.2023

Германия
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Возвращение Виртца

Боруссия Менхенгладбах – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 22.01.2023

Фото: Bundesliga

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 16-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия Менхенгладбах – Байер 18:30
Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Менхенгладбах

Подготовка к первому туру после рестарта Бундеслиги закончилась для "Боруссии" потерей сразу двух лидеров. Абсолютная первая звезда коллектива Ян Зоммер уехал защищать ворота "Баварии", пока Мануэль Нойер лечится. Гладбах оперативно обзавелся приличной заменой в лице голкипера "Монпелье" Йонаса Омлина. Но соотечественник Зоммера вряд ли когда-нибудь выдаст что-то вроде 19 сейвов за матч. А именно на таких перфомансах Зоммера во многом и держался Гладбах последнее время.

Вторая потеря, к счастью, лишь временная. Вице-чемпион мира Маркус Тюрам получил травму колена. Француз стал первой скрипкой нападения "Боруссии" с приходом Фарке, забив 10 голов в 15 стартовых турах. Его впереди должен заменить Алласан Плеа. А это в свою очередь значит, что и слева в атаке сыграет не основной исполнитель.

"Жеребята" прекрасно выступают на своём поле, набрав 18 из 22 своих очков на "Боруссия Парк". Это единственное, чем может тешить себя Гладбах перед приездом "Байера", обыгравшего их в 5 последних матчах во всех турнирах.

Байер

Сложно сказать, вовремя ли случился зимний перерыв для "Байера”. С одной стороны Леверкузен выиграл 3 последние игры перед чемпионатом мира. Но Хаби Алонсо не мог физически исправить все недостатки в игре "фармацевтов” – их было слишком много. Потому пауза хоть и прервала удачный отрезок, но с другой стороны дала новому тренеру достаточно времени для работы с командой.

Самое главное, что дала "Байеру” эта бесконечная пауза на Чемпионат мира – время на восстановление и набор формы Флориана Виртца. Главный бриллиант этого коллектива наконец в строю, а значит креатив будет исходить не только от легкоатлетичной парочки Диаби – Фримпонг.

Хаби Алонсо подтвердил, что Виртц готов выйти в старте в воскресенье. Возвращение Виртца могло бы пробудить голевое чутьё Шика, но чех вылетел с травмой, как и Арангис. Так что впереди ждём дуэт Диаби и Гложека.

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Статистика и факты

  • Тюрам повторил свой рекорд результативности в Бундеслиге в первых 15 турах (10 голов)
  • Только "РБ Лейпциг" набрал больше очков дома, чем Гладбах (18 пунктов)
  • Виртц проведёт свой первый матч в сезоне
  • Леверкузен выиграл 5 последних личных встреч против Гладбаха
  • 13 из 18 своих очков "Байер" взял при Алонсо (7 туров у руля)

Ориентировочные составы

Гладбах: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Вайгль, Коне – Хофманн, Крамер, Штиндль – Плеа

Леверкузен: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Паласиос, Баккер – Виртц – Диаби, Гложек

Ставки и коэффициенты

Париматч
2.70
3.85
2.45
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Favbet
2.72
3.95
2.43
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VBET
2.77
3.96
2.43
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Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Байер от UA-Футбол

Защита "Байера" в начале сезона – настоящее решето. Не лучше дела с обороной и у Гладбаха, тем более без супергероя Зоммера на воротах. Потому команды хоть и будут обходиться без своих основных форвардов, но количество моментов должны нивелировать отсутствие Тюрама и Шика. Ставка: тотал выше 3 с коэффициентом в районе 1.96.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Байер (Леверкузен)
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