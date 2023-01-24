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Бавария – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 24.01.2023

Германия
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Томас Мюллер готов вернуться в строй

Бавария – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 24.01.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 16-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Кёльн 21:30
Трансляция – Setanta Sports

Бавария

На выходных Томас Мюллер оказался в запасе на матч Бундеслиги всего во второй раз за полтора года работы Нагельсманна в клубе. Без раумдойтера игра "Баварии" в центре поля развалилась, и хаотичный матч против "РБ Лейпциг" завершился вничью (1:1). Больше осечек мюнхенцы себе позволить не могут, потому Мюллер ожидается в старте и на "Кёльн", и на "Айнтрахт" в субботу.

Ян Зоммер впечатляюще дебютировал за "Баварию", но меньшего от швейцарца поклонники немецкого футбола и не ждали. А вот Дейли Блинду, другому видному ветерану, подписанному в зимнее трансферное окно, с первой игрой в футболе "рекордмайстра" придётся подождать.

Впереди появится Эрик Чупо-Мотинг, забивший в субботу свой 7-й гол в Бундеслиге этого сезона. Камерунец вернулся в прекрасной физической форме, потому от него стоит ждать продолжения голевого пира – до зимнего перерыва у него было 10 мячей в 9 поединках во всех турнирах.

Кёльн

"Кёльн" же вернулся после зимнего перерыва с триумфальным успехом. Парни Штеффена Баумгарта уничтожили "Вердер" со счётом 7:1, проведя свой самый результативный матч за последние четыре десятилетия. Этот успех позволил "козлам" оторваться от зоны вылета на 5 пунктов.

Разгром бременцов подарил "Кёльну" позитивный импульс, позволив команде забыть о плохой форме до Чемпионата мира. "Козлы" ушли на зимний перерыв с тремя поражениями кряду, а последнюю свою победу они добыли ещё в середине октября.

Штеффен Тиггес блистал на выходных, оформив дубль, включая гол с центра поля. После такого перфоманса форварду можно не опасаться за своё место в старте – зимний новичок Зельке подождёт со своим дебютом. Выйти с парой нападающих не вариант – центр поля и так регулярно провисает, а тут ещё под вопросом ключевой разрушитель Схири. Точно не сыграют Килиан, Лемперле, Ут, Тильманн, Дитц, Педерсен и Андерсон.

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Статистика и факты

  • Мусиала отличался результативными действиями в 11 из 15 матчей Бундеслиги этого сезона
  • "Кёльн" не побежал в Мюнхене с февраля 2009-го года; в последний раз "козлы" обыграли "Баварию" в феврале 2011-го (камбек 3:2 с 0:2)
  • Баумгарт уступал во всех 5 матчах против "Баварии", также тренер "козлов" имеет плохую статистику против Нагельсманна (1 ничья, 3 поражения)
  • "Бавария" во второй раз в истории забила 5 десятков голов ещё в первом круге Бундеслиги

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Чупо-Мотинг

Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Любичич, Мартель – Майна, Хусейнбашич, Кайнц – Тиггес

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Бавария – Кёльн от UA-Футбол

"Кёльн" блестяще провёл первую игру после рестарта, но их беда в том, что с "Баварией" в подобном же стиле не сыграешь. Баумгарт не любит и не умеет закрываться в защите. А даже если бы хотел, то кадровые проблемы не позволили бы перестроиться. Так что ждём яростной перестрелки. Ставка: тотал голов больше 4.5 с коэффициентом 2.65.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кёльн
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