Бундеслига, 18-й тур

28 января. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Айнтрахт 19:30

Трансляция – Setanta Sports

Бавария

Яну Зоммеру ещё не доводилось побеждать в футболке "Баварии". Новый голкипер мюнхенцев по разу пропускал в обоих матчах после рестарта чемпионата – от конкурента за титул "РБ Лейпциг", а также от "Кёльна". Посреди недели "рекордмайстер" избежал поражения от "козлов" лишь благодаря сумасшедшему лонгшоту от Йозуа Киммиха на последней минуте основного времени.

А вот многолетний партнёр Киммиха по центру поля Леон Горецка совсем не впечатляет в начале года. Немецкий бокс-ту-бокс явно не в лучших кондициях, и какая-то игра в середине поля у "Баварии" в прошлом туре завязалась лишь с выходом Райана Гравенберха. Поэтому на выходных в старт стоит ждать именно голландца, ровно как и Мюллера – Мусиала растерял результативную форму после рестарта.

Садио Мане продолжает восстановление после травмы. Сенегальца должен заменить Кингсли Коман – лучший игрок "Баварии" в последнем матче. Изоляции французского вингера против молодых Кнауффа или Ленца могут стать грозным оружием.

Айнтрахт

Обороне "Айнтрахта" тоже приходится привыкать к взаимодействию с новым кипером. Пока Кевин Трапп валялся с температурой, его место в старте в среду занял 21-летний Диант Рамай. Молодой вратарь неплохо выглядел в игре с "Фрайбургом" (1:1), но всё же "орлам" сложно будет претендовать на очки на "Альянц Арене", если многоопытный Трапп не успеет восстановиться.

Дела у "Айнтрахта" в целом в порядке. Команда не проигрывает в Бундеслиге уже 5 туров, а Рандал Коло Муани впечатляет своей формой и в новом году. Сейчас вице-чемпион мира – самый результативный игрок турнира, имея в своём активе 6 голов и 10 результативных передач.

Поддержку Коло Муани из глубины должны оказать Линдстрём и экс-баварец Марио Гётце. Эта парочка может создать серьёзные проблемы обороне Мюнхена и лично Гравенберху, не привыкшему вовремя возвращаться назад. Также в старт должен вернуться центрхав Джибриль Соу, отдыхавший посреди недели.

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Статистика и факты

Зоммер пропускал в первых двух матчах за "Баварию". В последний раз швейцарец заканчивал игру с клиншитом в 7-м туре

Мусиала – лидер "Баварии" по голам (9) и ассистам (6)

"Бавария" забивала в 48 домашних матчах Бундеслиги кряду

Коло Муани участвовал в большем количестве голов, чем любой другой игрок Бундеслиги этого сезона (6+10)

"Айнтрахт" – второй после "Баварии" по набору очков на выезде (15 против 18)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 51 раз. За "Баварией" осталась 31 игра. "Айнтрахт" 10 раз побеждал "рекордмайстра", а ещё 10 раз играл с ним вничью. Последние три встречи неизменно побеждали гости.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Гравенберх – Сане, Мюллер, Коман – Чупо-Мотинг

Айнтрахт: Рамай – Тута, Смолчич, Ндика – Кнауфф, Камада, Роде, Ленц – Линдстрём, Гётце – Коло Муани

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт от UA-Футбол

Встретятся не только две из трёх лучших команд по забитым мячам, но и по реализации относительно ожидаемых голов. В 8 из 13 последних личных встреч команды на двоих забивали по 4 и больше голов. Так что ждём результативного матча и в этот раз. Ставка: тотал голов больше 3.5 с коэффициентом в районе 1.88.