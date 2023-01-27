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Гётце едет в Мюнхен. Бавария – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 28.01.2023
Мюнхен ещё не побеждал после рестарта
фото: Getty Images/Adam Pretty
Бавария
Яну Зоммеру ещё не доводилось побеждать в футболке "Баварии". Новый голкипер мюнхенцев по разу пропускал в обоих матчах после рестарта чемпионата – от конкурента за титул "РБ Лейпциг", а также от "Кёльна". Посреди недели "рекордмайстер" избежал поражения от "козлов" лишь благодаря сумасшедшему лонгшоту от Йозуа Киммиха на последней минуте основного времени.
А вот многолетний партнёр Киммиха по центру поля Леон Горецка совсем не впечатляет в начале года. Немецкий бокс-ту-бокс явно не в лучших кондициях, и какая-то игра в середине поля у "Баварии" в прошлом туре завязалась лишь с выходом Райана Гравенберха. Поэтому на выходных в старт стоит ждать именно голландца, ровно как и Мюллера – Мусиала растерял результативную форму после рестарта.
Садио Мане продолжает восстановление после травмы. Сенегальца должен заменить Кингсли Коман – лучший игрок "Баварии" в последнем матче. Изоляции французского вингера против молодых Кнауффа или Ленца могут стать грозным оружием.
Айнтрахт
Обороне "Айнтрахта" тоже приходится привыкать к взаимодействию с новым кипером. Пока Кевин Трапп валялся с температурой, его место в старте в среду занял 21-летний Диант Рамай. Молодой вратарь неплохо выглядел в игре с "Фрайбургом" (1:1), но всё же "орлам" сложно будет претендовать на очки на "Альянц Арене", если многоопытный Трапп не успеет восстановиться.
Дела у "Айнтрахта" в целом в порядке. Команда не проигрывает в Бундеслиге уже 5 туров, а Рандал Коло Муани впечатляет своей формой и в новом году. Сейчас вице-чемпион мира – самый результативный игрок турнира, имея в своём активе 6 голов и 10 результативных передач.
Поддержку Коло Муани из глубины должны оказать Линдстрём и экс-баварец Марио Гётце. Эта парочка может создать серьёзные проблемы обороне Мюнхена и лично Гравенберху, не привыкшему вовремя возвращаться назад. Также в старт должен вернуться центрхав Джибриль Соу, отдыхавший посреди недели.
Статистика и факты
- Зоммер пропускал в первых двух матчах за "Баварию". В последний раз швейцарец заканчивал игру с клиншитом в 7-м туре
- Мусиала – лидер "Баварии" по голам (9) и ассистам (6)
- "Бавария" забивала в 48 домашних матчах Бундеслиги кряду
- Коло Муани участвовал в большем количестве голов, чем любой другой игрок Бундеслиги этого сезона (6+10)
- "Айнтрахт" – второй после "Баварии" по набору очков на выезде (15 против 18)
Личные встречи
В Бундеслиге соперники встречались 51 раз. За "Баварией" осталась 31 игра. "Айнтрахт" 10 раз побеждал "рекордмайстра", а ещё 10 раз играл с ним вничью. Последние три встречи неизменно побеждали гости.
Ориентировочные составы
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Гравенберх – Сане, Мюллер, Коман – Чупо-Мотинг
Айнтрахт: Рамай – Тута, Смолчич, Ндика – Кнауфф, Камада, Роде, Ленц – Линдстрём, Гётце – Коло Муани
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт от UA-Футбол
Встретятся не только две из трёх лучших команд по забитым мячам, но и по реализации относительно ожидаемых голов. В 8 из 13 последних личных встреч команды на двоих забивали по 4 и больше голов. Так что ждём результативного матча и в этот раз. Ставка: тотал голов больше 3.5 с коэффициентом в районе 1.88.
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