  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Гётце едет в Мюнхен. Бавария – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 28.01.2023
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гётце едет в Мюнхен. Бавария – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 28.01.2023

Германия
(1 голосов)

Мюнхен ещё не побеждал после рестарта

Гётце едет в Мюнхен. Бавария – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 28.01.2023

фото: Getty Images/Adam Pretty

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 18-й тур
28 января. Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Айнтрахт 19:30
Трансляция – Setanta Sports
Содержание

Бавария

Яну Зоммеру ещё не доводилось побеждать в футболке "Баварии". Новый голкипер мюнхенцев по разу пропускал в обоих матчах после рестарта чемпионата – от конкурента за титул "РБ Лейпциг", а также от "Кёльна". Посреди недели "рекордмайстер" избежал поражения от "козлов" лишь благодаря сумасшедшему лонгшоту от Йозуа Киммиха на последней минуте основного времени.

А вот многолетний партнёр Киммиха по центру поля Леон Горецка совсем не впечатляет в начале года. Немецкий бокс-ту-бокс явно не в лучших кондициях, и какая-то игра в середине поля у "Баварии" в прошлом туре завязалась лишь с выходом Райана Гравенберха. Поэтому на выходных в старт стоит ждать именно голландца, ровно как и Мюллера – Мусиала растерял результативную форму после рестарта.

Садио Мане продолжает восстановление после травмы. Сенегальца должен заменить Кингсли Коман – лучший игрок "Баварии" в последнем матче. Изоляции французского вингера против молодых Кнауффа или Ленца могут стать грозным оружием.

Айнтрахт

Обороне "Айнтрахта" тоже приходится привыкать к взаимодействию с новым кипером. Пока Кевин Трапп валялся с температурой, его место в старте в среду занял 21-летний Диант Рамай. Молодой вратарь неплохо выглядел в игре с "Фрайбургом" (1:1), но всё же "орлам" сложно будет претендовать на очки на "Альянц Арене", если многоопытный Трапп не успеет восстановиться.

Дела у "Айнтрахта" в целом в порядке. Команда не проигрывает в Бундеслиге уже 5 туров, а Рандал Коло Муани впечатляет своей формой и в новом году. Сейчас вице-чемпион мира – самый результативный игрок турнира, имея в своём активе 6 голов и 10 результативных передач.

Поддержку Коло Муани из глубины должны оказать Линдстрём и экс-баварец Марио Гётце. Эта парочка может создать серьёзные проблемы обороне Мюнхена и лично Гравенберху, не привыкшему вовремя возвращаться назад. Также в старт должен вернуться центрхав Джибриль Соу, отдыхавший посреди недели.

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Статистика и факты

  • Зоммер пропускал в первых двух матчах за "Баварию". В последний раз швейцарец заканчивал игру с клиншитом в 7-м туре
  • Мусиала – лидер "Баварии" по голам (9) и ассистам (6)
  • "Бавария" забивала в 48 домашних матчах Бундеслиги кряду
  • Коло Муани участвовал в большем количестве голов, чем любой другой игрок Бундеслиги этого сезона (6+10)
  • "Айнтрахт" – второй после "Баварии" по набору очков на выезде (15 против 18)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 51 раз. За "Баварией" осталась 31 игра. "Айнтрахт" 10 раз побеждал "рекордмайстра", а ещё 10 раз играл с ним вничью. Последние три встречи неизменно побеждали гости.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Гравенберх – Сане, Мюллер, Коман – Чупо-Мотинг

Айнтрахт: Рамай – Тута, Смолчич, Ндика – Кнауфф, Камада, Роде, Ленц – Линдстрём, Гётце – Коло Муани

Ставки и коэффициенты

Париматч
1.34
6.20
7.80
Сделать ставку
Favbet
1.34
6.10
8.30
Сделать ставку
VBET
1.35
6.40
7.80
Сделать ставку

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт от UA-Футбол

Встретятся не только две из трёх лучших команд по забитым мячам, но и по реализации относительно ожидаемых голов. В 8 из 13 последних личных встреч команды на двоих забивали по 4 и больше голов. Так что ждём результативного матча и в этот раз. Ставка: тотал голов больше 3.5 с коэффициентом в районе 1.88.

По теме
yellow-arrow
Бавария – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 24.01.2023
yellow-arrow
Боруссия Менхенгладбах – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 22.01.2023
yellow-arrow
Вольфсбург – Фрайбург. Прогноз матча Бундеслиги на 21.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде