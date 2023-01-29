Бундеслига, 18-й тур

29 января. Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Дортмунд 18:30

Байер

Леверкузен после рестарта выглядит очень прилично, набрав максимум очков из возможных. Триумф над "Боруссией" Менхенгладбах (3:2) и "Бохумом" (2:0) позволили коллективу Хаби Алонсо продлить победную серию в Бундеслиге до 5 матчей, и подняться на 8-ю позицию – так высоко недавний представитель зоны вылета в этом сезоне ещё не обитал.

Ещё одной приятной новостью стало возвращение Флориана Виртца после травмы крестов. Уже в первом же выходе в старте Виртц отметился первым результативным действием в кампании, ассистировав Гложеку посреди недели. Гложек должен сохранить своё место в основе в связи с травмой соотечественника Шика, а дуэт ему впереди составит Мусса Диаби.

Отличную форму в январе неожиданно набрал Баккер, нестабильность которого известна каждому леверкузенцу. Его гол посреди недели не удивляет, учитывая его атакующие инстинкты, а вот дисциплинированная игра нидерландца в защите стала откровением.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" тоже выиграла стартовые два матча в 2023-м году, но вот их игра нисколько не впечатлила. Во всяком случае её качество. Для победы над "Аугсбургом" (4:3) и "Майнцем" (2:1) понадобились два блестящих выхода Джио Рейны с лавки – каждый раз американец забивал победный мяч. Оба раза Эдин Терзич не угадывал со стартовым планом, но исправлял ситуацию за счёт ширины лавки и интуиции.

К радости тренера главный бриллиант команды Джуд Беллингем возвращается после дисквалификации. В отсутствии англичанина в центре поля играла пара разрушителей Озджан – Джан. Оба мало того, что не впечатлили в защите, но ещё и ужасно разыгрывали мяч из глубины, даруя сопернику возможности для контрвыпадов. Дортмунд был очень уязвим к прессингу, потому без Беллингема было бы сложно.

Себастьяна Аллера пока планомерно подпускают к основе, потому на важную игру в Леверкузене в старте вновь стоит ждать вундеркинда Мукоко. Также в основу возвращается Матс Хуммельс – лидеру обороны предоставили достаточный отдых посреди недели.

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Статистика и факты

"Байер" не проигрывал при Хаби Алонсо дома (4 победы, 1 ничья)

За "Байер" в этом сезоне отличались 15 разных игроков (наивысший результат лиги)

"Боруссия" лучшая по голам игроков, выходивших на замену (8 мячей)

Беллингем – лидер Бундеслиги по выигранным единоборствам (267)

В 10 последних личных встречах команд не было зафиксировано ни одной ничьи

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 63 раза. За "Боруссией" осталось 26 игр. "Байер" 22 раза побеждал Дортмунд, а ещё 16 раз была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне команды обменялись эффектными победами на выезде: 3:4 в Леверкузене и 2:5 в Дортмунде.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Баккер – Виртц – Диаби, Гложек

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Озджан – Мален, Брандт, Рейна – Мукоко

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

Выезд в Леверкузен не обещает Дортмунду лёгкой прогулки, недаром именно хозяев букмекеры считают фаворитами. "Байер" наверняка создаст проблемы "Боруссии", которая привыкла решать все вопросы об исходе матча в последний момент. Терзичу снова надо надеяться на ширину лавки и свою интуицию. Ставка: забьёт игрок, вышедший на замену (3.00).