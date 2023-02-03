Аугсбург – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 03.02.2023

В пятничном поединке Бундеслиги кризисный "Аугсбург" встретит дома "Байер" Хаби Алонсо. Обе команды начали второй круг не слишком удачно, при этом хозяева - хуже гостей. Чего же можно ожидать от сегодняшнего матча болельщикам - сейчас детально рассмотрим.

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Бундеслига, 19-й тур

03.02.2022, 21:30, ВВК Арена (Аугсбург)

Судья: М. Фриц

Аугсбург

Подопечные Энрике Маасена уже на продолжении длительного времени не демонстрируют уверенный футбол. После новогодней паузы команда лишь один раз смогла победить. Это случилось в поединке против Боруссии из Менхенгладбаха (1:0). В двух других встречах "Аугсбург" выглядел намного хуже: в первом матче после рестарта "красно-белые" в очень напряженном поединке уступили "Боруссии" из Дортмунда, а затем не смогли почти ничего противопоставить "Фрайбургу" (1:3).

Как не странно, одним из самых ярких матчей команды Маасена было поражение от "Боруссии Д" - тогда в эпичной перестрелке почти удалось отыграться силами Чолины ближе к концу поединка, но нападающий "шмелей" Рейна все же вырвал победу для своего клуба. Хватит ли у "красно-белых" характера для того, чтобы подобное не повторилось сегодня, мы увидим уже скоро.

Ориентировочный состав: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Майер, Энгельс, Реджбечай, Варгас, Бельо, Демирович.

Байер:

Команда Хаби Алонсо начала вторую часть Бундеслиги все же удачнее, чем "Аугсбург", но определенные проблемы, однако, имеются. Команда может гостро сыграть в атаке, но выстроить качественную оборону пока получается не всегда. Конечно, прогресс у действиях "фармацевтов" можно отследить все время, начиная с прихода в клуб Алонсо, но пространство для усовершенствования все же остается.

В январе "Байер" уже провел три поединка, в которых дважды победил и раз потерпел поражение. Первый матч с "Боруссией" Менхенгладбах (3:2) был и правда жарким: сначала Баккер, Адли и Амири гарантировали перевес в три мяча, но в концовке соперник смог отыграть два силами Штиндля. Последние минуты были очень напряженными, но победа все же не ушла от "львов". Затем была победа над "Бохумом" (2:0) и в последнем на данный момент поединке - проигрыш "Боруссии" Дортмунд (0:2). Он был вызван тем, что "шмели" под руководством Терзича банально выше классом за клуб Алонсо.

Ориентировочный состав: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье – Паласиос, Андрих, Амири – Диаби, Виртц, Адли.

Личные встречи:

Чемпионат Германии 2022/2023

13.08.2022 - 16:30 Байер 1 - 2 Аугсбург

Чемпионат Германии 2021/2022

22.01.2022 - 16:30 Байер 5 - 1 Аугсбург

Чемпионат Германии 2021/2022

28.08.2021 - 16:30 Аугсбург 1 - 4 Байер

Чемпионат Германии 2020/2021

21.02.2021 - 14:30 Аугсбург 1 - 1 Байер

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Будем откровенны: команда Хаби Алонсо вряд ли встретится с проблемами в сегодняшнем матча, если не случится какого-то эксцесса. Аугсбург может "подпортить" поединок для "фармацевтов" своим голом, но это вряд ли удастся сделать с удачным исходом в контексте набора баллов в таблице. Прогноз: победа "Байера", обе забьют.