Боруссия М - Шальке. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 04.02.2022

В сегодняшнем поединке клуб Даниэля Фарке примет на домашнем стадионе последнюю команду Бундеслиги - "Шальке". Игроки из Гельзенкирхена имеют в своем активе всего десять очков, но стоит ли ожидать сегодня простого поединка - сейчас рассмотрим.

Чемпионат Германии, 19-й тур

Боруссия М - Шальке

04.02.2023, 19;30, стадион "Боруссия-Парк" (Менхенгладбах)

Судья: Д. Айтекин

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Боруссия М

Команда Даниэля Фарке в последних поединках показывала неплохой футбол - это демострирует восьмое место в таблице. Однако доводить матчи до победы получалось не всегда. В первом после новогодней паузы поединке "черно-белые" проиграли "Байеру" со счетом 2:3, при этом показав характер и отыграв два мяча в конце встречи. Затем был матч с "Аугсбургом", где подопечные Фарке снова "дали в штангу". Тогда соперник смог забить всего один мяч и "засушить" поединок, а "Боруссия" ничего не противопоставила.

Однако уже в третьей игре после возобновления Бундеслиги дела пошли куда лучше. Команда из Менхенгладбаха разнесла "Хоффенхайм" со счетом 4:1, не оставив сопернику ни одного шанса. Дубль Хоффмана, а также голы Штиндля и Вольфа сделали матч очень тяжелым для "бело-синих". Сможет ли команда Фарке повторить подобный результат сегодня? Вполне возможно. Клуб уже набрал ход после Нового года и почти не имеет кадровых проблем.

Ориентировочный состав: Омлин – Лайнер, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Вайгль, Коне – Хофманн, Крамер, Плеа – Нгуму.

Шальке

Клуб из Гельзенкирхена, как известно, идет последним в таблице Бундеслиги. Успехов в текущем сезоне у гельзенкирхенцев крайне мало. Они могут похвастаться только 10 очками, из которых лишь одно было набрано после Нового года. В прошлом туре команда Томаса Райса смогла удержать нулевую ничью в тяжелом матче с "Кельном" (0:0), и таким образом хотя бы как-то приблизиться к "Герте", которая с 14 баллами расположилась на одну строчку выше в таблице.

В двух предыдущих встречах дела "Шальке" были хуже. Сначала команда проиграла "Айнтрахту" на выезде со счетом 0:3, а потом и вовсе была разгромлена "Лейпцигом" - 1:6. Тогда в воротах клуба Райса отличились Андре Силва, Вернер, Хенрикс, Ольмо и Поульсен. Молодой состав "Шальке" просто не может ничего противопоставить в поединках с соперником, класом выше.

Ориентировочный состав: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен – Латца, Краус – Кодзуки, Ларссон, Бюльтер – Фрай.

Ставки и коэффициеннты

Прогноз от сайта UA-Football

"Боруссия" является неоспоримым фаворитом поединка, и почти наверняка сможет одержать победу в сегодняшнем матче. Учитывая текущий уровень команды из Гельзенкирхена, от "Шальке" можно не ожидать какого-то чуда. Подопечные Фарке не имеют проблем с реализацией, а команда Райса наоборот пропускает стабильно по 2-3 мяча в каждой встрече. Прогноз: победа "Боруссии", ТБ 2,5.