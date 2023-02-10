Победа любой из команд доставит проблемы "Баварии". Либо "Унион" останется их главным преследователем, сохраняя 1-очковое отставание, либо "РБ Лейпциг", самая стабильная команда Бундеслиги после назначения Розе, продолжит свою сумасшедшую серию. Трон под угрозой.

Бундеслига, 20-й тур

11 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Унион 19:30

РБ Лейпциг

С момента назначения Марко Розе "РБ Лейпциг" стал едва ли не главной силой в Бунделиге. При новом тренере команда набрала больше очков в чемпионате (30), чем кто-либо другой, включая "Баварию" (26). Розе вернул команде её ДНК – качественную проактивную манеру игры в обороне и вертикальность (больше всего мячей в контратаках с момента увольнения Тедеско).

После 12 матчей без поражений в Бундеслиге, и 18 во всех турнирах, "РБ Лейпциг" вернулся не только в борьбу за топ-4, но при случае может побороться и за титул. Но для сокращения 4-очкового отставания от лидера нужно переигрывать "Унион", с которым у "красных быков" большие проблемы в последние годы – 4 поражения кряду.

"РБ Лейпциг" здорово справляется без своих лидеров – лучшего игрока команды Кристофера Нкунку и основного голкипера Петера Гулачи, вылетевшего до конца сезона. Но лазарет продолжает пополняться. Против "Униона" не сыграет ключевой оборонец Вилли Орбан, а также плеймейкер Дани Ольмо.

Унион

"Унион" так резво начал в новом году, что снова заставил всех поверить в продолжение своей сказки. Лидер Бундеслиги с 6 по 12 тур выиграл все 5 матчей во всех турнирах после рестарта, включая 4 игры чемпионата. Это позволило парням Урса Фишера вплотную приблизиться к буксующей "Баварии". Расстояние между командами составляет всего один пункт.

Почерк у берлинцев всё тот же – низкая непроходимая оборона (вторая по надёжности в лиге), постоянная угроза со стандартов (12 мячей в кампании) и опасные контратаки (забили с них даже больше РБ). Плюс команда в отличной физической форме, чем гранды похвастаться не могут из-за участия звёзд на ЧМ. Это позволяет дожимать соперников в концовке: "Хоффенхайм" (3:1) пропустил все три гола после 70-й минуты, "Вольфсбург" пропустил решающий в Кубке на 79-й, "Майнц" победный от Сьебатшу – на 84-й минуте.

Урс Фишер перед игрой может рассчитывать на всех основных игроков. Недоступен лишь запасной центрхав Андраш Шафер, но на этой позиции у команды достойная глубина. Торсбю и Лаидуни давно рвутся в бой.

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Статистика и факты

Вернер – второй самый результативный игрок РБ в Бундеслиге (5 голов)

Лейпциг выиграл 6 из 7 домашних матчей в Бундеслиге при Розе

Лейпциг не проигрывал в 18 последних матчах во всех турнирах

Форвард "Униона" Беренс забил 4 гола в 8 последних матчах

"Унион" забил 12 голов головой в сезоне (лучший результат)

"Унион" – лучший по голам со стандартов (12), Лейпциг – второй лучший (10)

"Унион" забил больше всех с контратак (8), у РБ – второй результат (7)

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 7 раз. "Красные быки" выиграли 3 первых встречи. 4 последних поединка остались за "Унионом".

Ориентировочные составы

Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг – Собослаи, Лаймер, Шлагер, Форсберг – Силва, Вернер

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни, Хедира, Хаберер, Гиссельманн – Беккер, Беренс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Унион от UA-Футбол

Нынешний Лейпциг "Униону" уже не по зубам. На стандартах парни Марко Розе обороняются теперь как надо, а чёткая позиционная структура и качественный контрпрессинг не позволят берлинцам так нагло разбегаться в контратаках, как это было в первом круге. Плюс "Унион" стабильно хуже выступает на выезде, а на "Ред Булл Арене" Лейпциг лишь один раз при Розе уходил с поля менее, чем с двумя забитыми. Ставка: победа Лейпцига + тотал больше 1.5 с коэффициентом в районе 2.13.