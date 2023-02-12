Кельн - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 12.02.2023

"Козлы" против "орлов". Именно так звучала бы афиша сегодняшнего поединка, если бы болельщики обращали внимание прежде всего на клички команд. Однако вернемся же к самой сути: в матче сойдутся шестая и двенадцатая команды турнирной таблицы. При этом у "Айнтрахта" цели смотрятся куда более интересными. В случае, если клуб наберет в поединке три очка, он займет четвертое место, которое находится в зоне Лиги чемпионов.

Бундеслига, 20-й тур

Кельн - Айнтрахт

12.02.2023, 18:30, Рейн Энерджи Стадиум, Кельн

Судья: Д. Зиберт

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Кельн

Команда Штефана Баумгарта в текущем сезоне является твердым средняком, который может как отобрать очки у серьезного соперника, так и проиграть, казалось бы, слабому сопернику. В последних пяти матчах "Кельн" сначала проиграл "Герте" (0:3), затем разгромил "Вердер" (7:1), а позже трижды сыграл вничью: 1:1 с "Баварией", а затем 0:0 с "Шальке" и с "Лейпцигом" (0:0). "Козлы" имеют, что противопоставить серьезному противнику, но в матчах с командами слабее они будто теряются и не могут довести все до логического завершения.

Серьезной проблемой перед встречей с "Айнтрахтом" является большое количество травмированных игроков. Не помогут своему клубу сразу несколько ключевых исполнителей. Среди них Андерсон, Зельке, Педерсен, Ут и Любичич. Таким образом, выбор состава на встречу может стать для коуча настоящим испытанием, с которым придется справиться.

Ориентировочный состав: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Схири – Тильман, Ольсен, Кайнц – Майна, Тиггес.

Айнтрахт

"Орлы" в последних матчах показывают себя с позитивной стороны. В первой встрече после новогодней паузы клуб смог увезти одно очко с гостевого матча против "Майнца" (1:1), а затем - уже три очка в поединке против "Шальке" (3:0). Далее следовали две ничьи против "Фрайбурга" (1:1) и "Баварии" (1:1). В последнем на данный момент поединке "бело-красные" проехались по кризисной "Герте" (3:0).

В целом, "Айнтрахт" показывает готовность выступать на высоком уровне в следующем сезоне. Но для этого нужно еще постараться. Даже если представить, что сегодня удастся взять три очка и закрепиться на 4-м месте - впереди будет еще много усилий, направленных на удержание преимущества. Справится ли с этим команда "орлов" - мы увидим уже скоро.

Ориентировочный состав: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика – Бута, Роде, Соу, Кнауфф – Линдстрём, Гётце – Коло Муани.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Айнтрахт" вряд ли собирается терять очки, имея перспективу стать одним из лидеров таблицы. Практика показывает, что в поединках с более слабыми командами "орлы" проявляют себя неплохо. Нет предпосылок, чтобы сегодня обстоятельства сложились иначе. Тем более, количество травмированных у "Кельна" также сыграет свою роль. Прогноз: победа "Айнтрахта", ТБ 2,5.