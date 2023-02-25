Битва за пьедестал. Бавария – Унион. Прогноз матча Бундеслиги на 26.02.2023

За 13 туров до финиша мы имеем уникальную ситуацию в Бундеслиге – троевластие "Баварии", "Боруссии" и "Униона". Так что у мюнхенцев просто нет права на ошибку – нужно не только избавиться от назойливого конкурента в личной встрече, но и не пустить вперёд Дортмунд, а также не подпустить ещё ближе "Фрайбург" и "РБ Лейпциг".

Бундеслига, 22-й тур

26 февраля. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 18:30

Бавария

Только было "Бавария" убедила всех в своей состоятельности четырьмя победами кряду во всех турнирах, как последовал выезд в Менхенгладбах, где у "рекордмайстра" по привычке случились неприятности. Минимальное поражение (2:3) нельзя назвать провалом, учитывая, что команда осталась в меньшинстве уже на 8-й минуте из-за удаления Упамекано.

Удручает другое – то, как Нагельсманн адаптировался к проблемам по ходу встречи. После удаления Юлиан продолжал смело играть с двумя высокими позициями фулбеков, и хрупким центром поля Киммих – Горецка, Гравенберх. То есть при проблемах Нагельсманн умеет лишь повышать риски, а не находить баланс. Похожая история была с "ПСЖ" (1:0). После выхода Мбаппе Париж едва не оформил камбек в полностью провальной игре. Потому что наставник "Баварии" и не думал опускать линию обороны, и лишь минимальный офсайд спас их от взятия ворот Килианом.

Против "Униона", который умеет засушить любой матч на свете, такое неумение "Баварии" играть спокойно может аукнуться. В таких обстоятельствах хорош будет лишь один план – просто громить нахального преследователя. С этим может помочь Кингсли Коман и Садио Мане. Оба вернулись в строй как раз перед ответственным отрезком сезона, хотя сенегальца и не стоит ждать в старте.

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Унион

"Унион" умеет сдерживать даже самые дерзкие атаки. Ничья 1:1 против "Баварии" в пятом туре тому хороший пример. Тогда Мюнхен 75 минут не мог найти путей к воротам Реннова после гола Киммиха в дебюте. Та же история и с "Аяксом" (3:1), которые в двух матчах против берлинцев в ЛЕ забили всего гол. И это при 70% владения и безумных схем Хейтинги в духе 3-4-3 с ромбом в центре поля.

Берлинцы немного выдохлись к концу календарного года, но зимний перерыв позволил им перезарядить батареи, и снова кошмарить всех вокруг. Команда Урса Фишера в 2023-м году ещё не проигрывала, набрав на 7 очков в Бундеслиге больше, чем их будущий соперник. Единственный их недостаток – соперникам тоже не трудно засушить "Унион". Что и сделал абсолютной аутсайдер лиги "Шальке", скатавший с берлинцами нули в прошлом туре.

Впрочем, как мы уже поняли, "Бавария" уж точно не из тех, кто будет закрываться, если им удастся рано повести в счёте. Центрхав Шафер – единственная кадровая потеря коллектива Фишера. Но напряженная игра с "Аяксом" в четверг вынуждает берлинцев задуматься о ротации. Справа капитан Триммель должен подменить блестяще вписавшегося Юрановича, а другой зимний новичок Руссийон наоборот должен вернуться в состав, заняв место Гиссельманна на другом фланге.

Статистика и факты

"Бавария" набрала лишь 9 из 18 возможных очков в 6 последних турах

Мусиала – лучший бомбардир "Баварии" в Бундеслиге (10 мячей)

"Бавария" обладает лучшей обороной лиги (21 пропущенный), "Унион" – второй лучшей (24)

Только "Бавария" и "Унион" не уступали дома в нынешнем розыгрыше Бундеслиги

В последних 9 встречах против лидера Бундеслиги "Унион" брал очки 5 раз (2 победы, 3 ничьи)

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 7 раз. У "Баварии" 4 победы при трёх ничьих. Из 5 последних поединков мюнхенцы выиграли лишь два раза – ещё трижды была зафиксирована ничья с идентичным счётом 1:1.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Канселу, Павар, Де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Лаидуни, Хедира, Хаберер, Руссийон – Беккер, Беренс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Унион от UA-Футбол

В последний раз, когда дерзкий "Унион" подобрался близко к "рекордмайстру", те ответили гневными 5:0. С тех пор берлинцы стали ещё крепче, но команда Нагельсманна наверняка настраивается на подобный исход. У "Баварии" была неделя на подготовку к одному из ключевых матчей сезона, пока "Унион" тратил силы в Лиге Европы. Так что ждём заявления от "Баварии" в виде убедительной победы, минимум в пару мячей. Ставка: фора на "Баварию" (-1.5) с коэффициентом в районе 1.91.