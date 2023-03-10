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Самое конкурентное рурское дерби за годы. Шальке – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 11.03.2023
Дортмунду нужно быстро прийти в себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шальке
Всего несколько недель назад "Шальке" казался самой безнадёжной командой немецкой элиты, и их возвращение во вторую Бундеслигу казалось неизбежным. Но с тех пор Гельзенкирхен выдал невероятную серию из 6 матчей без поражений, включая 5 сухих поединков. После четырёх нулевых ничьих кряду подопечные Томаса Райса выиграла две битвы за 6 очков – против "Штутгарта" (2:1) и бывших подопечных тренера из "Бохума" (0:2).
Такая серия позволяет "Шальке" не только с уверенностью готовиться к дерби, но и снова претендовать на выживание. Команда Райса – одна из четырёх команд низа турнирной таблицы с 19 очками в активе. Продлить белую полосу будет нелегко ввиду многих кадровых проблем – полузащитники основы/ближайшего резерва Доминик Дрекслер, Соитиро Кодзуки, Данни Латца пропустят игру.
Также под вопросом легендарный разрушитель Football Manager 2011 Эдер Баланта. Зато снова в полном порядке Родриго Саласар, пропустивший 9 матчей из-за перелома плюсневой кости. Обретя баланс в защите, "Шальке" вновь может позволить себе иметь на поле креативного уругвайца, добавляющего Х-фактор атаке Гельзенкирхена.
Боруссия Д
Тем временем "Боруссия" в новом году провела феноменальную серию из 10 побед кряду во всех турнирах, включая 8 в 8 матчах Бундеслиги. В последний раз, когда Дортмунд провёл такую серию в чемпионате Германии, весной они поднимали серебряную салатницу над головами. Девятая победа кряду и вовсе установит новый клубный рекорд.
Впрочем, идеальный отрезок был испорчен аккурат перед рурским дерби. Во вторник "Боруссия" впервые проиграла в новом году, уступив "Челси" (2:0) путёвку в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Помимо психологического удара, подопечные Эдина Терзича потеряли ещё одного ключевого игрока в той битве – Юлиан Брандт покинул поле с травмой подколенного сухожилия уже на 5-й минуте.
Брандт играет ключевую роль в позиционном нападении Дортмунда, и без него пробивать надёжную защиту "Шальке" будет трудно. Как и без Адейеми и Мукоко. Ещё одной потерей может стать Марко Ройс. Капитан BVB заболел гриппом посреди недели. Так что Беллингему самое время демонстрировать свои лидерские качества, чтобы продолжить преследование "Баварии".
Статистика и факты
- "Шальке" не проигрывал в 6 последних матчах
- "Боруссия" выиграла 8 из 8 матчей Бундеслиги в 2023-м году
- "Шальке" не забивал в 5 последних Рурских дерби – клубный антирекорд
- "Боруссия" выиграла чемпионат в последний раз, когда выигрывала 8 встреч кряду. Девятая победа станем клубным рекордом
- Бюльтер забил 5 из 18 мячей "Шальке" в чемпионате
- Ферманн пропустил всего гол в 6 последних матчах
Личные встречи
Соперники встречались в Бундеслиге 61 раз. Пока у команд полный паритет – по 19 побед у каждой, плюс 23 встречи завершились вничью. В последнее время Рурское дерби остаётся за Дортмундом – 4 сухие победы кряду (1:0, 0:4, 3:0, 4:0). Длиннее серия побед в противостоянии была лишь в 1964-67 годах, когда "Боруссия" выиграла 8 дерби подряд.
Ориентировочные составы
Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Йенц, Матричани – Крал, Краус, Саласар – Мор, Фрай, Бюльтер
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Джан, Озджан – Рейна, Аллер, Мален
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Шальке – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол
"Боруссия" не может себе позволить упасть в моральную яму после вылета из Лиги Чемпионов, ведь "Баварию" в отрыв пускать непростительно. Защита "Шальке" доставит Дортмунд массу проблем, и пробивать их без Ройса и Брандта будет трудно. Впрочем, "Боруссия" умеет забивать из ничего. У "Шальке" же серьёзные проблемы с атакой. Ставка: обе забьют (нет) с коэффициентом в районе 2.22.
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