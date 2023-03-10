Бундеслига, 24-й тур

11 марта. Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Боруссия Д 19:30

Шальке

Всего несколько недель назад "Шальке" казался самой безнадёжной командой немецкой элиты, и их возвращение во вторую Бундеслигу казалось неизбежным. Но с тех пор Гельзенкирхен выдал невероятную серию из 6 матчей без поражений, включая 5 сухих поединков. После четырёх нулевых ничьих кряду подопечные Томаса Райса выиграла две битвы за 6 очков – против "Штутгарта" (2:1) и бывших подопечных тренера из "Бохума" (0:2).

Такая серия позволяет "Шальке" не только с уверенностью готовиться к дерби, но и снова претендовать на выживание. Команда Райса – одна из четырёх команд низа турнирной таблицы с 19 очками в активе. Продлить белую полосу будет нелегко ввиду многих кадровых проблем – полузащитники основы/ближайшего резерва Доминик Дрекслер, Соитиро Кодзуки, Данни Латца пропустят игру.

Также под вопросом легендарный разрушитель Football Manager 2011 Эдер Баланта. Зато снова в полном порядке Родриго Саласар, пропустивший 9 матчей из-за перелома плюсневой кости. Обретя баланс в защите, "Шальке" вновь может позволить себе иметь на поле креативного уругвайца, добавляющего Х-фактор атаке Гельзенкирхена.

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Боруссия Д

Тем временем "Боруссия" в новом году провела феноменальную серию из 10 побед кряду во всех турнирах, включая 8 в 8 матчах Бундеслиги. В последний раз, когда Дортмунд провёл такую серию в чемпионате Германии, весной они поднимали серебряную салатницу над головами. Девятая победа кряду и вовсе установит новый клубный рекорд.

Впрочем, идеальный отрезок был испорчен аккурат перед рурским дерби. Во вторник "Боруссия" впервые проиграла в новом году, уступив "Челси" (2:0) путёвку в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Помимо психологического удара, подопечные Эдина Терзича потеряли ещё одного ключевого игрока в той битве – Юлиан Брандт покинул поле с травмой подколенного сухожилия уже на 5-й минуте.

Брандт играет ключевую роль в позиционном нападении Дортмунда, и без него пробивать надёжную защиту "Шальке" будет трудно. Как и без Адейеми и Мукоко. Ещё одной потерей может стать Марко Ройс. Капитан BVB заболел гриппом посреди недели. Так что Беллингему самое время демонстрировать свои лидерские качества, чтобы продолжить преследование "Баварии".

Статистика и факты

"Шальке" не проигрывал в 6 последних матчах

"Боруссия" выиграла 8 из 8 матчей Бундеслиги в 2023-м году

"Шальке" не забивал в 5 последних Рурских дерби – клубный антирекорд

"Боруссия" выиграла чемпионат в последний раз, когда выигрывала 8 встреч кряду. Девятая победа станем клубным рекордом

Бюльтер забил 5 из 18 мячей "Шальке" в чемпионате

Ферманн пропустил всего гол в 6 последних матчах

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 61 раз. Пока у команд полный паритет – по 19 побед у каждой, плюс 23 встречи завершились вничью. В последнее время Рурское дерби остаётся за Дортмундом – 4 сухие победы кряду (1:0, 0:4, 3:0, 4:0). Длиннее серия побед в противостоянии была лишь в 1964-67 годах, когда "Боруссия" выиграла 8 дерби подряд.

Ориентировочные составы

Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Йенц, Матричани – Крал, Краус, Саласар – Мор, Фрай, Бюльтер

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Джан, Озджан – Рейна, Аллер, Мален

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Шальке – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

"Боруссия" не может себе позволить упасть в моральную яму после вылета из Лиги Чемпионов, ведь "Баварию" в отрыв пускать непростительно. Защита "Шальке" доставит Дортмунд массу проблем, и пробивать их без Ройса и Брандта будет трудно. Впрочем, "Боруссия" умеет забивать из ничего. У "Шальке" же серьёзные проблемы с атакой. Ставка: обе забьют (нет) с коэффициентом в районе 2.22.