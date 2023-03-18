Боруссия - Кельн. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 18.03.2023

Сегодня состоится матч Бундеслиги, в котором встретятся "Боруссия" Дортмунд и "Кельн". Если смотреть на последние результаты обеих команд, то вопросов о фаворите встречи не возникает. Однако давайте же детально рассмотрим, чего стоит ожидать от этого поединка.

Бундеслига, 25 тур

18.03.2023, 18:30, стадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд

Судья: Д. Зиберт

Трансляция: MEGOGO

Боруссия

Вопрос о фаворите данного поединка вообще не стоит - чтобы понять это, нужно просто посмотреть в турнирную таблицу. Вопрос стоит больше о том, сколько сможет забить команда Терзича, а не сможет ли она забить и победить. Конечно, фактор неожиданности есть всегда, но обьективных причин не верить в "шмелей" сегодня просто нет.

Сейчас "черно-желтые" продолжают борьбу за чемпионский титул. В настоящий момент "шмели" занимают второе место в турнирной таблице. В активе команды из Дортмунда 50 очков, и она лишь на два пункта отстает от лидирующей мюнхенской "Баварии". Сегодняшний матч будет отличной возможностью набрать ценные три очка, но у подопечных Нагельсманна все равно будет матч в запасе.

Ориентировочный состав: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Геррейру, Джан, Беллингем – Мален, Аллер, Байно-Гиттенс.

Кельн

"Козлы" являются середняком текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Команда из одноименного города в настоящий момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице. На счету "красно-белых" 27 очков - они отстают от зоны еврокубков на 13 пунктов, но также отдалились от зоны вылета на семь баллов.

У "Кельна" сейчас четырехматчевая серия без побед. Команда проиграла "Бохуму" (0:2), "Вольфсбургу" (0:2) и "Штутгарту" (0:3), а также сыграла вничью с "Унионом" (0:0). До этого была неожиданная победа над "Айнтрахтом" (3:0). Важно заметить, что команда уже давно вылетела из Кубка Германии, а также не смогла выйти из группы Лиги конференций, пропустив вперед "Ниццу" и "Партизан".

Ориентировочный состав: Швабе, Мартель, Шабо, Губерс, Швиц, Майна, Скири, Гектор, Кайнц, Любичич, Зельке.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Вероятность победы "Боруссии" крайне велика, и такая ставка вряд ли подведет. Однако, смотря на последние матчи обеих команд, можно без проблем предсказать и внушительное количество голов. Прогноз: победа "Боруссии", ТБ 2,5.