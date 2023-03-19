Бундеслига, 25-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бавария 18:30

Байер

Хаби Алонсо завершал карьеру в "Баварии", выиграв с ними 3 титула Бундеслиги. Теперь баск попробует помешать мюнхенцам вернуться на первое место на пути к 11 чемпионству кряду. Алонсо был назначен как раз после поражения от "рекордмайстра" со счётом 4:0, так что для молодого тренера это будет первая встреча с бывшим клубом.

"Байер" в последнее время набрал приличную форму, выиграв 4 встречи кряду во всех турнирах. Правда, уровень соперников не совсем показательный – "Герта" (4:1), "Вердер" (2:3) и дважды "Ференцварош" (2:0, 0:2). Всего беспроигрышная серия длится уже 6 встреч, о чём на старте сезона в Леверкузене и не мечтали.

Флориан Виртц должен вернуться в старт после того, как пропустил игру с "Вердером" на прошлых выходных. Джереми Фримпонг завершил ту игру с голом, ассистом и небольшим повреждением, но вингбек снова в строю и ожидается с первых минут. А вот насчёт Патрика Шика есть вопросы после того, как чех отсутствовал на матче Лиги Европы в четверг.

Бавария

"Бавария" имела редкую роскошь в виде недельного перерыва после того, как выбили ПСЖ из Лиги Чемпионов в прошлую среду. Так что физические кондиции и уровень готовности к "Байеру" должен быть на высочайшем уровне. На прошлых выходных мюнхенцы порезвились в баварском дерби, уничтожив персональный прессинг "Аугсбурга", который получил 5 мячей в свои ворота.

Эта победа стала для подопечных Юлиана Нагельсманна третьей кряду в Бундеслиге, что позволило оторваться от Дортмунда на два очка. "Борусссия" снова первая после уничтожения "Кёльна", так что "рекордмайстру" нужно возвращать лидерство, и продлевать победную серию.

С решением этой задачи не сможет помочь Эрик Шупо-Мотинг, получивший повреждение спины. Его место впереди должен занять универсальный Томас Мюллер. Других свежих потерь у баварцев нет.

Статистика и факты

На прошлых выходных в Бремене Фримпонг в 6-й раз в сезон отмечался двумя результативными действиями за матч

Хаби Алонсо играл в одной команде с Команом, Мюллером и Киммихом

Байер в этом сезоне пропустил больше всего голов в контратаках (8 мячей)

Бавария выиграла 5 из 5 матчей в воскресенье в этом сезоне с общим счётом 21:2

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 65 раз. "Бавария" выиграла 41 матчей при 13 поражениях. Ещё 11 поединков завершились вничью. В последних 6 встречах "Байер" не побеждал (5 поражений, 1 ничья)

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Баккер – Виртц – Диаби, Азмун

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Коман, Киммих, Горецка, Дэвис – Мусиала, Мане – Мюллер

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Байер – Бавария от UA-Футбол

"Байер" действительно достиг некого прогресса при Хаби Алонсо, но это вряд ли поможет в битве с бывшим клубом баска. Леверкузен уязвим в билд-апе, пропустив больше всех в лиге после успешным контрпрессинг-действий соперника. А отсутствие Шика говорит о том, что в атаке хозяева тоже не будут представлять большой угрозы. Свежая "Бавария" должна побеждать в несколько мячей. Ставка: азиатский тотал на "Баварию" (-1.0) с коэффициентом в районе 1.92.