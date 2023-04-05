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Первые проблемы Тухеля в Мюнхене. Бавария – Фрайбург 1:2. Обзор матча, видео голов

Германия
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Бавария - Фрайбург ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.04.2023 ⋇ Кубок Германии на UA-Футбол

Первые проблемы Тухеля в Мюнхене. Бавария – Фрайбург 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Если боссы "Баварии" считали, что с увольнением Юлиана Нагельсманна избавятся от всех проблем, то глубоко ошибались. Второй матч "Баварии" с Тухелем – и болезненная пощечина от "Фрайбурга". Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, не сумев войти даже в четверку сильнейших команд турнира.

Интересно, какая после такого провала будет психологическая ситуация в команде? Смотрите видеообзор 1/4-й финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/4 финала
Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Фрайбург" 1:2
Голы: Упамекано 19 – Хефлер 27, Хелер 90+5 (пен)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург
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