Первые проблемы Тухеля в Мюнхене. Бавария – Фрайбург 1:2. Обзор матча, видео голов

Если боссы "Баварии" считали, что с увольнением Юлиана Нагельсманна избавятся от всех проблем, то глубоко ошибались. Второй матч "Баварии" с Тухелем – и болезненная пощечина от "Фрайбурга". Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, не сумев войти даже в четверку сильнейших команд турнира.

Интересно, какая после такого провала будет психологическая ситуация в команде? Смотрите видеообзор 1/4-й финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/4 финала

Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Фрайбург" 1:2

Голы: Упамекано 19 – Хефлер 27, Хелер 90+5 (пен)