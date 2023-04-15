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Вольфсбург – Байер. Прогноз матча Бундеслиги 15.04.2023
Ждём результативного поединка
Фото: Bundesliga
Вольфсбург
"Вольфсбург" конкретно сдал после неплохого отрезка на старте года, выиграв всего две встречи из 10 последних в Бундеслиге. Несмотря на это, парни Нико Ковача всего на 4 очка отстают своего ближайшего соперника, занимающего последнее место в зоне еврокубков.
"Волкам" очень нужно победа сейчас, чтобы надеяться на попадание в топ-6, но серия из 5 матчей без побед на домашней арене не обещает ничего хорошего. С этим могут помочь отбывшие дисквалификацию Патрик Виммер и Ридле Баку – с ними за правый фланг больше беспокоиться не придётся.
"Волкам" всё ещё не хватает Лукаса Нмечи в центре нападения. Очередная травма оставила коллектив без главной угрозы впереди. Вполне вероятно, до конца сезона.
Байер
"Байер" в это время наслаждается прекрасной серией из 5 побед кряду в Бундеслиге, неожиданно вернувшую Леверкузен в еврокубковую гонку. Назначение Хаби Алонсо и восстановление Флориана Виртца – два лучших события для клуба в этой кампании.
С момента назначения Хаби Алонсо 19 туров назад только "Бавария" (43) и Дортмунд (41) набрали больше очков, нежели "Байер" (38). Виртц же успел забить 4 гола и отдать 8 ассистов во всех турнирах после рестарта кампании. Две его результативные передачи позволили одолеть конкурентов из "Айнтрахта" (3:1) в прошлом туре. Гол в ворота "Юниона" (1:1) в четверг – избежать поражения в 1/4 ЛЕ.
Главная дилемма для тренера – на каком из турниров сосредоточиться. Возможность попадания в топ-4 до финиша сезона реальна, а потому Алонсо вероятно сохранит лучший состав, несмотря на усталость и ЛЕ. За исключением Паласиоса – у чемпиона мира было небольшое повреждение посреди недели.
Статистика и факты
- Кастельс – лидер Бундеслиги по количеству сухих матчей (10)
- "Вольфсбург" не побеждал дома 5 матчей – худшая серия с 2020-го года
- "Байер" выиграл 5 из 5 последних матчей в Бундеслиге
- С момента назначения Хаби Алонсо 19 туров назад только "Бавария" (43) и Дортмунд (41) набрали больше очков, нежели "Байер" (38)
- В 2023-м году "Байер" выиграл 86 процентов матчей с Виртцем в составе
- "Байер" не проигрывал в Вольфсбурге 6 последних матчей, выиграв 5 из них
Личные встречи
В этой паре целых 13 матчей в Бундеслиге хозяева не побеждали (4 ничьи, 9 побед гостей). Только "Штутгарт" и "Кёльн" имели более длительную серию с 2001 по 2016 год. Всего из 51 личной встречи "Вольфсбург" выиграл 19 игр, "Байер" – 23. Ничья случалась всего 9 раз.
Ориентировочные составы
Вольфсбург: Кастельс – Фишер, Лакруа, ван де Вен, Отавио – Сванберг, Арнольд, Герхардт – Виммер, Мармуш, Камински
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, Демирбай, Инкапье – Виртц – Диаби, Азмун
Ставки и коэффициенты
Прогноз матча Вольфсбург – Байер от UA-Футбол
Команды сейчас находятся в совсем разных формах, хоть и не так далеки друг от друга в таблице. "Волки" в своём логове не побеждали Леверкузен 6 лет и им вряд ли удастся изменить эту тенденцию на этих выходных. Оба соперника традиционно играют в результативный футбол, потому выбить тотал выше 2.5 для них не должно стать проблемой – в 13 из 20 последних туров это удавалось "волкам", а "фармацевтам" – в 14 из 20. Ставка: победа "Байера" + тотал выше 2.5 с коэффициентом 3.60.
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