В пользу "Байера" говорят домашние трибуны и хорошая текущая форма. В пользу Лейпцига говорит класс. Победа нужна обоим – Леверкузену нужно возвращаться в зонуу еврокубков, "быкам" нужно сохранять отрыв от "Фрайбурга", чтобы гарантировать себе попадание в ЛЧ на следующий сезон.

Бундеслига, 29-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – РБ Лейпциг 18:30

Байер Леверкузен

Атака "Байера" заглохла в Вольфсбурге (0:0) на прошлых выходных. В отсутствии травмированного голеадора Патрика Шика и магии Флориана Виртца, которую берегли на Лигу Европы, Леверкузену нечем было ответить закрытым "волкам". Тем не менее, подопечным Хаби Алонсо удалось продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате до 7 матчей, чего с клубом не случалось в последние 2,5 года.

А сэкономленные силы были брошены на бельгийский "Унион" (1:4), который "фармацевты" уверенно растерзали на пути к первому полуфиналу еврокубков за последние два десятилетия. Редкий перерыв посреди будущей недели так же обещает, что Алонсо сможет бросить в бой своих лучших бойцов в воскресенье.

Джонатан Та должен вернуться в центр обороны, а Адли и Диаби составят компанию Виртцу в нападении. Эксекиэль Паласиос залечил повреждение бедра, так что чемпиона мира стоит ждать в старте, если его физическая форма устроит тренерский штаб.

РБ Лейпциг

Две минимальные победы над аутсайдерами из "Герты" (0:1) и "Аугсбурга" (3:2) в Бундеслиге, а также проход дортмундской "Боруссии" (2:0) в Кубке Германии позволили подопечным Марко Розе вернуть уверенность в себе после катастрофы в марте. Напомним, в прошлом месяце Лейпциг проиграл 4 из 5 матчей, включая унижение от "Манчестер Сити" (7:0), разгром от "Майнца" (0:3) и позор в "Бохуме" (1:0).

Тем не менее, 6 очков в двух турах на фоне неубедительной игры "Фрайбурга" сохранили за Лейпцигом место в топ-4, хоть и с всего одним пунктом отрыва от конкурента. Осталось лишь оставить его за собой, хотя календарь у "быков" не из лёгких – выезд сначала к "Фрайбургу", а затем и на "Альянц Арену".

Из-за проблем с лодыжкой Лейпцигу на "БайАрене" придётся обходиться без своих лёгких в центре поля в виде Шлагера. Симакан в плохом тонусе после травмы колена, а Раум дисквалифицирован. Так что в центре обороны стоит ждать Клостерманна, а слева – Хальстенберга.

Статистика и факты

Диаби – лучший бомбардир "Байера" в Бундеслиге (9 голов)

На данный момент "Байер" идёт на 7-матчевой серии без поражений (впервые за 2,5 года)

У Леверкузена (17) и Лейпцига (18) наибольшее количество авторов голов в сезоне

На прошлой неделе Вернер стал 54-м футболистов, забившим 100 голов в Бундеслиге

Андре Силва не забивал в Бундеслиге 702 минуты (11 матчей)

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 13 раз. У Лейпцига 7 побед, Леверкузен побеждал всего дважды. Ещё 4 поединка завершились вничью. "Красные быки" выиграли 3 из 4 личных встреч, отыграв на ноль.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Баккер – Виртц – Диаби, Адли

РБ Лейпциг: Бласвих – Клостерманн, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Айдара, Хальстенберг – Собослаи, Вернер, Ольмо

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Байер – РБ Лейпциг от UA-Футбол

В кои-то веки Леверкузен считается фаворитом перед встречей с "красными быками". И это вполне заслуженно. Лейпциг не самым лучшим образом выглядит в последнее время, а отсутствие Нкунку, безголевая серия Силвы и ненадёжность Вернера в завершении вполне могут оставить гостей без голов. Тем более, что игра обещает быть осторожной. В то же время "Байер" не первую неделю играет без чистого форварда, так что и у них могут возникнуть проблемы с голами, как на прошлых выходных. Ставка: обе забьют (нет) с коэффициентом 2.28.