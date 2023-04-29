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Унион – Байер. Прогноз матча Бундеслиги 29.04.2023
Обоим командам нужна победа для попадания в еврокубки
Унион
"Унион" проводит исторический для себя сезон, уже побив клубный рекорд по количеству очков в сезоне Бундеслиги (55 в 29 турах). Но на этом парни Урса Фишера останавливаться не собираются, ведь у маленького клуба из предместья Берлина есть все шансы попасть в Лиге Чемпионов по итогам сезона. Само собой, впервые в клубной истории.
За 5 туров до конца у "железных" приличный отрыв в 4 пункта от 5-й позиции, и суперкомпьютеры благосклонно относятся к их шансам за финиш в топ-4 (79% по версии FiveThirtyEight). Но в реальном мире скромный "Унион" запросто может посыпаться в решающий момент, ведь впереди трудные игры – против "Байера" и прямого конкурента "Фрайбурга".
Кевин Беренс в последние недели стал основным благодаря отменной форме, но Фишеру вновь придётся обратиться к услугам нестабильного Сьебатшу – Беренс в прошлом туре получил 5 жёлтую карточку. Пауль Йеккель снова доступен, но тройка Дуки - Кнохе - Лейте слишком хорошо себя зарекомендовала в последних играх, чтобы вносить изменения.
Байер
При случае за Лигу Чемпионов может побороться и "Байер" (12% на попадание в топ-4) – уж больно сильна команда Хаби Алонсо в 2023 году. Хотя 6-очковый дефицит за 5 туров до финиша заставляет Леверкузен быть реалистами. Приоритет – Лига Европы, где уже удалось добраться до полуфинала. Через ЛЕ пробиться в ЛЧ более реалистично.
Возвращение Виртца после травмы вывело "Байер" на абсолютно новый уровень, хотя нельзя недооценивать и работу Алонсо. Баск не только легко интегрировал Фло обратно в состав, но и развил команду в целом. 13-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, успешная игра на два фронта при довольно короткой лавке – всё это достойно похвалы.
Патрик Шик всё ещё недоступен из-за травмы Паха, но Алонсо выжимает результат и из Гложека с Азмуном (по 4 мяча в 2023). Амири, добивший "РБ Лейпциг" с пенальти на прошлых выходных (2:0), недоступен из-за перебора карточек. У Виртца была простуда, но он снова готов играть.
Статистика и факты
- "Унион" не проигрывал дома в Бундеслиге 20 матчей
- "Унион" уже набрал рекордное для себя количество очков в Бундеслиге (55 в 29 турах)
- Гложек и Азмун – лучшие голеадоры "Байера" в 2023 году (по 4 мяча)
- Леверкузен не проигрывал в 13 последних матчах во всех турнирах
- Виртц имеет 1+6 в 12 матчах 2023 года
- Диаби – лучший бомбардир "Байера" в Бундеслиге (9 голов)
- На данный момент "Байер" идёт на 8-матчевой серии без поражений в чемпионате (впервые за 2,5 года)
Личные встречи
Соперники встречались в Бундеслиге всего 7 раз. "Унион" побеждал лишь однажды, у "Байера" – три выигрыша. В первом круге Леверкузен нанёс "железным" самое крупное поражение в нынешней кампании (5:0).
Ориентировочные составы
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни, Хедира, Хаберер, Руссийон – Беккер, Сьебатшу
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Инкапье – Диаби, Виртц – Гложек
Ставки и коэффициенты
Прогноз матча Унион – Байер от UA-Футбол
"Байер" действительно неподражаем в последние месяцы, и победа над Лейпцигом на прошлых выходных не была случайна. Но никому просто в гостях у "Униона" не бывает – 20-матчевая беспроигрышная серия не даст соврать. Вкупе с запредельной мотивацией берлинцев и приоритете Леверкузена на ЛЕ это даёт уверенность, что как минимум на ничью хозяева рассчитывать могут. Ставка: "Унион" не проиграет с коэффициентом 1.58.
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