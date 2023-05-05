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Битва за 4 место. Фрайбург – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги 06.05.2023
Сумеют ли быки снова огорчить Фрайбург?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фрайбург" и "РБ Лейпциг" второй сезон кряду оспаривают между собой четвёртое место в Бундеслиге и Кубок Германии. В прошлой кампании "красные быки" выиграли у коллектива Штрайха финал Кубка по пенальти и на флажке отобрали место в топ-4. Во вторник "быки" снова выбили оппонента из 1/2 Кубка, и спустя 4 дня их пути снова пересекутся в потенциально ключевой битве за путёвку в ЛЧ.
Фрайбург
Во вторник "Фрайбург" потерпел болезненное поражение в полуфинале Кубка Германии (1:5). Лейпциг второй год кряду оставляет Чёрный лес без заветного Кубка, но горевать подопечные Кристиана Штрайха себе позволить не могут. Уже в субботу им снова придётся принимать "РБ Лейпциг" в одной из ключевых битв за топ-4.
Два предстоящих тура во многом станут определяющим для "Фрайбурга". На данный момент они считаются аутсайдерами гонки за четвёрку, несмотря на 2 пункта перевеса над РБ. Команде Штрайха нужна хотя бы ничья с конкурентом, тогда не придётся играть на победу с "Унионом" на выезде в следующем туре, где никому просто не бывает.
Перед битвой с "быками" из серьёзных потерь лишь центрбек Гульде, травмировавший бедро. Кьерех всё ещё недоступен из-за травмы крестов, но к этому Штрайх уже давно привык.
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" словно копирует свой предыдущий сезон. После провального старта последовала смена тренера, которая изменила всё. Марко Розе помог "быкам" набрать обороты, и вот на финише им снова приходится с боями добывать путёвку в Лигу Чемпионов, попутно успешно выступая в Кубке Германии. И снова от них потерпает несчастный "Фрайбург".
На ключевой отрезок сезона наконец вернулся в строй Кристофер Нкунку. Лидер "быков" набрал неплохую форму, решив исход встречи с "Хоффенхаймом" (1:0) в прошлом туре, а также продолжив результативную серию голом в ворота "Фрайбурга" на неделе. Но главным героем той встречи стал Дани Ольмо, записавший на свой счёт гол и хет-трик ассистов.
Звёзды снова в форме, а Кевин Кампль снова в строю. Это важная новость на фоне травмы Ксавьера Шлагера. К потере основного голкипера Гулачи все тоже привыкли, а в остальном у Марко Розе полностью боеспособный коллектив перед одним из ключевых поединков кампании.
Статистика и факты
- Лучший бомбардир "Фрайбурга" Грифо забил 9 из 13 своих голов в сезоне на домашней арене
- "Фрайбург" проиграл 4 из 6 матчей против топ-5 в этом сезоне
- "Фрайбург" забил больше всего голов в Бундеслиге со стандартов (19 мячей)
- Вернер забил 10 голов в 12 последних встречах против "Фрайбурга"
- Лейпциг проиграл 3 из 6 матчей на Европа Парк
Личные встречи
Соперника встречались в Бундеслиге 13 раз. Лейпциг выиграл больше половины матчей (7). У Фрайбург три победы, плюс ещё трижды команда Кристиана Штрайха делила очки с "быками". Последние 6 встреч РБ не уступал своему конкуренту (3 победы, 3 ничьи).
Ориентировочные составы
Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Хелер, Грифо – Грегорич
Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Кампль – Собослаи, Вернер, Ольмо – Нкунку
Ставки и коэффициенты
Прогноз матча Фрайбург – РБ Лейпциг от UA-Футбол
"РБ Лейпциг" настойчиво лишает "Фрайбург" радостей жизни второй год кряду. Подопечные Штрайха при этом каждый раз выглядят всё обреченнее – словно заранее примирившись с неудачей. Потому фаворитизм гостей вопросов не вызывает.
Вдохновителем успеха должен стать Кристофер Нкунку. Когда Нкунку в форме, он всегда забивает серийно. Лишь однажды в этой кампании француз забивал, и не продлевал результативную серию в следующих двух матчах. Нкунку забил "Хоффенхайму", "Фрайбургу" во вторник…и должен забить в субботу. Ставка: гол Нкунку с коэффициентом 2.30.
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