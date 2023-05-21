В погоне за лидерством. Аугсбург – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 21.05.2023

"Бавария" отдала судьбу титула в руки "Боруссии", без шансов проиграв "РБ Лейпцигу" на своём поле. Уже на следующий день футбольные бои на баварской земле продолжатся: местный "Аугсбург" попытается помешать Дортмунду возглавить таблицу за тур до финиша.

Бундеслига, 33-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 18:30

Аугсбург

"Аугсбург" в первом круге внёс свою лепту в свержение "Баварии" с трона, минимально обыграв чемпиона (1:0). Несмотря на приличные результаты против топ-клубов, "фуггеры" остаются одним из шести коллективов, которые ещё не решили вопрос о выживание за неделю до конца сезона.

Для гарантии сохранения прописки коллективу Энрико Масена остаётся набрать всего пункт, но впереди встречи с претендентами из Дортмунда и выезд к непредсказуемой "Боруссии" Менхенгладбах. Календарь непростой, но игра вторым номером против превосходящих по классу сопернику – это конёк "Аугсбурга".

В отсутствии травмированного голкипера Рафала Гикевича вакантное место в воротах займёт Томаш Коубек. Недоступен ещё один важный для обороны польский легионер Роберт Гумны в связи с дисквалификацией. Из хороших новостей – свой бан отсидел основной центрхав Арне Энгельс.

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Боруссия Дортмунд

После трагичного выезда в Бохум (1:1) коллектив Эдина Терзича снова отдал первую строчку "Баварии", но последующие доминантные перфомансы против "Вольфсбурга" (6:0) и тёзок из Менхенгладбаха (5:2) показали стремление "Боруссии" продолжить борьбу за титул. Их упорство себя оправдало, ведь Мюнхен провалился в этом туре и отдал судьбу чемпионства обратно в руки BVB.

Единственной преградой на пути к долгожданному титулу может стать неумение "Боруссии" играть на выезде. Дома банда Терзича выиграла 14 из 16 встреч, а вот вдали от "Сигнал Идуна Парк" команда чаще теряет очки, чем побеждает (7 побед в 16 играх). В частности, у BVB всего одна победа при четырёх последних визитах на ВВК Арену и ноль побед в 4 последних выездных матчах Бундеслиги.

Два последних тура Терзич был так доволен своим коллективом, что впервые в сезоне не стал менять стартовый состав. Возможно, изменения придётся внести из-за кондиций Беллингема, который вернулся к тренировкам лишь в пятницу. Если англичанина не удастся поставить на ноги, то его место в центре поля может занять лучший ассистент Бундеслиги Рафа Геррейру, выписавшийся из лазарета неделю назад.

Статистика и факты

Форвард хозяев Мергим Бериша любит огорчать фаворитов – на его счету 8 голов в 9 матчах против топ-7 команд нынешнего сезона

Арне Майер забил 7 голов в 17 матчах в 2023 году

Зюле может сыграть 250-й матч в Бундеслиге

Дортмунд не может выиграть на выезде уже 4 тура кряду

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 23 раза. Большая часть матчей осталась за Дортмундом (14 побед). Ещё 6 раз была зафиксирована ничья, а за "Аугсбургом" осталось всего 3 поединка. В 4 последних сезонах на ВВК Арене "Боруссия" побеждала лишь один раз.

Ориентировочные составы

Аугсбург: Коубек – Бауэр, Гауэлеу, Удуохай – Майер, Энгельс, Реджбечай, Педерсен – Бериша, Бельо, Демирович

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон – Брандт, Джан, Геррейру – Мален, Аллер, Адейеми

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аугсбург – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

"Аугсбург" всегда являлся неприятным соперником для Дортмунда, особенно на своей арене. Умение "фуггеров" закрыться и жалить на контратаках – головная боль для претендента. Но черепашьи бега пора прекращать – "Боруссия" должна сделать заявление в воскресенье. Ждём ещё одного доминантного перфоманса. Ставка: фора на "Боруссию" (-1.5) с коэффициентом 1.92.