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Последний шаг. Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз матча Бундеслиги на 27.05.2023
Дортмунд в одной победе от чемпионства
Фото: Borussia Dortmund, Twitter
"Боруссия" гарантирует себе первую победу в Бундеслиге за 11 лет, если победит "Майнц" в последнем матче сезона 2022/23. Но "карнавальники" так просто 3 очка не отдадут, что неоднократно доказывали при последних визитах на "Сигнал Идуна Парк".
Боруссия Дортмунд
На прошлой неделе бывший тренер BVB Марко Розе преподнёс им блестящий подарок, когда "РБ Лейпциг" триумфально покидал Мюнхен после первой победы на "Альянц Арене" в клубной истории (1:3). Осечка "Баварии" дала "Боруссии" шанс вернуть лидерство, и благодаря дублю Аллера Дортмунд добыл первую весеннюю выездную победу в Аугсбурге (1:3).
Теперь действо перенесётся на "Сигнал Идуна Парк", где заполненная 81-тысячная арена будет гнать "Боруссию" к рекордной 15-й домашней победе. В последний раз хозяева теряли здесь очки в 9-м туре против "Баварии" (2:2). Единственное поражение было в третьем туре – "Боруссия" умудрилась проиграть "Вердеру", ведя в счёте 2:0 на 89-й минуте.
К большой радости местной публики Джуд Беллингем готов вернуться на поле после травмы колена, чтобы провести свою, вероятно, последнюю игру за клуб. Других изменений в старте ждать не стоит – всё работает как часы.
Майнц
"Майнц" оказал весомую услугу Дортмунду, обыграв "Баварию" в 29-м туре. Этот результат подарил команде Бо Свенссона надежду на финиш в еврокубковой зоне, но тревожная серия неудач в матчах с "Вольфсбургом", "Шальке", "Айнтрахтом" и "Штутгартом" заставила забыть о топ-6.
Хорошей новостью для хозяев является отсутствие зимнего новичка "карнавальников" Людовика Ажорка. Автор 6 голов в Бундеслиге отбывает дисквалификацию. Зато отбыл бан Ханче-Ольсен. Его возвращение в тройку центрбеков также позволит Доминику Кору подняться в центр поля.
Статистика и факты
- Ройс может выиграть свой первый чемпионский титул в карьере
- Дортмунд возглавляет таблицу всего третий тур за сезон
- Дортмунд побьёт клубный рекорд по домашним победам (15) и домашним набранным очкам (46) в случае победы
- Онисиво проводит самый результативный сезон в лиге (9 мячей)
Личные встречи
В Бундеслиге соперники встречались 33 раза. Большая часть матчей осталась за Дортмундом (20 побед). Ещё 8 раз была зафиксирована ничья, а за "Майнцем" осталось всего 5 поединков. При 5 последних визитах в Дортмунд "Майнц" трижды отбирал очки у хозяев.
Ориентировочные составы
Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон – Брандт, Джан, Беллингем – Мален, Аллер, Адейеми
Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш – да Кошта, Баррейро, Кор, Каси –Штах, Ингвартсен – Онисиво
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Майнц от UA-Футбол
"Боруссия" не отпустит свой долгожданный титул. На "Сигнал Идуна Парк" в этом сезоне с подопечными Эдина Терзича соперничать нереально. "Кёльн" в последние недели проиграл здесь 6:1, "Вольфсбург" – 6:0, "Айнтрахт" отделался счётом 4:0. Ставка: индивидуальный тотал "Боруссии" больше 3.5 с коэффициентом 2.14.
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