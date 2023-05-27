Последний шаг. Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз матча Бундеслиги на 27.05.2023

"Боруссия" гарантирует себе первую победу в Бундеслиге за 11 лет, если победит "Майнц" в последнем матче сезона 2022/23. Но "карнавальники" так просто 3 очка не отдадут, что неоднократно доказывали при последних визитах на "Сигнал Идуна Парк".

Бундеслига, 34-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Майнц 16:30

Боруссия Дортмунд

На прошлой неделе бывший тренер BVB Марко Розе преподнёс им блестящий подарок, когда "РБ Лейпциг" триумфально покидал Мюнхен после первой победы на "Альянц Арене" в клубной истории (1:3). Осечка "Баварии" дала "Боруссии" шанс вернуть лидерство, и благодаря дублю Аллера Дортмунд добыл первую весеннюю выездную победу в Аугсбурге (1:3).

Теперь действо перенесётся на "Сигнал Идуна Парк", где заполненная 81-тысячная арена будет гнать "Боруссию" к рекордной 15-й домашней победе. В последний раз хозяева теряли здесь очки в 9-м туре против "Баварии" (2:2). Единственное поражение было в третьем туре – "Боруссия" умудрилась проиграть "Вердеру", ведя в счёте 2:0 на 89-й минуте.

К большой радости местной публики Джуд Беллингем готов вернуться на поле после травмы колена, чтобы провести свою, вероятно, последнюю игру за клуб. Других изменений в старте ждать не стоит – всё работает как часы.

Майнц

"Майнц" оказал весомую услугу Дортмунду, обыграв "Баварию" в 29-м туре. Этот результат подарил команде Бо Свенссона надежду на финиш в еврокубковой зоне, но тревожная серия неудач в матчах с "Вольфсбургом", "Шальке", "Айнтрахтом" и "Штутгартом" заставила забыть о топ-6.

Хорошей новостью для хозяев является отсутствие зимнего новичка "карнавальников" Людовика Ажорка. Автор 6 голов в Бундеслиге отбывает дисквалификацию. Зато отбыл бан Ханче-Ольсен. Его возвращение в тройку центрбеков также позволит Доминику Кору подняться в центр поля.

Статистика и факты

Ройс может выиграть свой первый чемпионский титул в карьере

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Онисиво проводит самый результативный сезон в лиге (9 мячей)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 33 раза. Большая часть матчей осталась за Дортмундом (20 побед). Ещё 8 раз была зафиксирована ничья, а за "Майнцем" осталось всего 5 поединков. При 5 последних визитах в Дортмунд "Майнц" трижды отбирал очки у хозяев.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон – Брандт, Джан, Беллингем – Мален, Аллер, Адейеми

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш – да Кошта, Баррейро, Кор, Каси –Штах, Ингвартсен – Онисиво

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Майнц от UA-Футбол

"Боруссия" не отпустит свой долгожданный титул. На "Сигнал Идуна Парк" в этом сезоне с подопечными Эдина Терзича соперничать нереально. "Кёльн" в последние недели проиграл здесь 6:1, "Вольфсбург" – 6:0, "Айнтрахт" отделался счётом 4:0. Ставка: индивидуальный тотал "Боруссии" больше 3.5 с коэффициентом 2.14.