Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпийский стадион

РБ Лейпциг – Айнтрахт 21:00

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" за 4 прошлые сезона трижды доходил до финала, но выиграть заветный Кубок Германии удалось лишь в прошлой кампании. Победа в серии пенальти в решающем матче с "Фрайбургом" принесла "красным быкам" первый трофей в клубной истории. Новая кампания началась для Лейпцига периодом турбулентности, но приход Марко Розе стабилизировал ситуацию, и РБ обеспечил себе место в топ-4 и замахнулся на ещё один национальный Кубок.

Начало весны было не лучшим для коллектива, но в последний месяц-полтора "быки" снова в ударе. Победа над "Шальке" (4:2) в последнем туре Бундеслиге стала шестой кряду во всех турнирах, и восьмой в последних девяти поединках. Снова в форме Нкунку, разделивший первое место в гонке бомбардиров с Фюллькругом (по 16 голов) после дубля в последней игре чемпионата.

Кубковый финал станет прощальным для Нкунку перед отъездом в "Челси". Пару в атаке Кристоферу должен составить экс-пенсионер Тимо Вернер, ведь Андре Силва недоступен. К отсутствию Питера Гулачи во второй половине сезона все давно привыкли, а других потерь у РБ нет. Разве что форма Гвардиола не впечатляет.

Айнтрахт

"Айнтрахт" тоже имеет опыт успешных финалов. Из ростера, выигравших Кубок в 2018-м году под руководством Нико Ковача, остались только японцы Камада и Хасебе. Зато свеж в памяти успешный поход в Лиге Европы в прошлой кампании, закончившийся неожиданным европейским триумфом.

Как и у "РБ Лейпцига", атаку "орлов" тоже возглавляет звёздный француз. Коло Муани отстал от Нкунку всего на один забитый мяч, зато в общей вовлеченности в голы Рандалю не было равных во всей Бундеслиге – показатель в 26 результативных действий в дебютном немецком сезоне не может не впечатлять.

Коло Муани записал на свой счёт 1+1 в последнем туре против "Фрайбурга", гарантировав "орлам" последний еврокубковый спот. В случае успеха в финале Кубка путёвка в Лигу конференций может смениться на любимую Лигу Европы.

Статистика и факты

Нкунку второй сезон кряду забил более 20 голов во всех турнирах (22 за кампанию)

"РБ Лейпциг" сыграет в 4-м финале за 5 последних сезонов

Коло Муани – лучший голеадор Кубка Германии (6 мячей), у Вернера на один меньше

Камада и Хасебе – два единственных игрока "Айнтрахта", которые остались в команде после победы "орлов" в Кубке Германии 2017/18

Личные встречи

У команд полное равенство в личных встречах: по 4 победы при 7 ничьих. В последний раз в Кубке Германии соперники встречались в кампании 2019/20, где "Айнтрахт" победил 3:1. Это был единственный раз за 5 лет, когда "РБ Лейпциг" не дошёл до финала.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерман, Орбан, Раум – Лаймер, Айдара – Ольмо, Собослаи – Нкунку, Вернер

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика – Бута, Роде, Соу, Ленц – Линдстрём, Гётце – Коло Муани

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Айнтрахт от UA-Футбол

Несмотря на статус финала, осторожного футбола ждать не стоит. Во всех 5 матчах турнира с участием "орлов" было забито 3 и более гола. "Быки" пробивали этот показатель в 4 случаях из 5. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.77.