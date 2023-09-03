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Унион – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 03.09.2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 3-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – РБ Лейпциг 18:30
Трансляция – Megogo
Унион
После двух стартовых туров "Унион" возглавляет таблицу на пару с "Баварией". Никого в Германии такое уже не удивляет – берлинцы приучили к беспрерывному прогрессу. Тем более, что клуб прилично усилился кадрово, проведя одну из лучших трансферных кампаний в Европе вообще.
На старте сезона парни Урса Фишера с идентичным счётом 4:1 разгромили "Майнц" и "Дармштадт". Приезд Лейпцига станет первой большой проверкой для "железных" в новой кампании, но бояться им нечего. Последние 5 встреч с "красными быками" они выиграли с одинаковым счётом 2:1. Да и дома их никто не побеждал уже 24 матча.
Единственное, что вызывает опасения, это кадровые потери в центре поля. Хедира и Хаберер выбыли до конца международного перерыва, а Ааронсон пропускает игру из-за дисквалификации. Также отсутствует лучший бомбардир прошлой кампании Шералду Беккер. Есть проблемы со здоровьем и у основного ЦЗ Дуки. Впрочем, ждать дебюта Бонуччи не стоит – есть Йеккель.
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" летом затеял перестройку после дорогостоящих продаж в АПЛ. Впрочем, новички приживаются довольно быстро, выходят на первые роли и некоторые старожилы. Дани Ольмо после отъезда Нкунку и Собослаи с радостью взял на себя полномочия лидера, забив в первых трёх матчах сезона столько же, сколько за весь прошлый.
Хет-трик испанца в ворота "Баварии" позволил "быкам" взять Суперкубок Германии, но вот гол в ворота "Байера" не помог с уходом от поражения (2:3). Впрочем, Леверкузен сейчас слишком силён, чтобы критиковать за потерю очков. Впечатляюще атака РБ выглядела против "Штутгарта" (5:1), разразившись 5 голами за 25 минут второго тайма.
Марко Розе доверился Поульсену в прошлом туре, так как ещё не придумал, как совместить Вернера и Опенда одновременно без дублирования функционала. Вполне вероятно, что на упёртый "Унион" датчанин вновь появится в старте – пространства для забеганий всё равно будет минимум.
Статистика и факты
- "Унион" забил 6 из 8 своих голов в Бундеслиге головой. Четыре из них хедерами положил лучший голеадор Бундеслиги Беренс.
- "Железные" не проигрывали на своём поле в 24 последних матчах Бундеслиги.
- Последние 5 личных встречи остались за "Унионом". Каждый раз берлинцы выигрывали со счётом 2:1.
- Ольмо забил 5 голов в 3 матчах сезона. Это столько же, сколько за весь минувший сезон.
- "РБ Лейпциг" выиграл 6 из 7 последних матчей Бундеслиги.
Ориентировочные составы
Унион: Реннов – Йеккель, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни, Крал, Гозенс – Фофана, Беренс, Фолланд
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Симонс, Ольмо – Поульсен, Опенда
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Унион – РБ Лейпциг от UA-Футбол
Каждый раз Лейпциг приезжает сюда в качестве фаворита, и каждый раз уступает. "Унион" 24 матча не проигрывал дома и это не случайность. Оборона "железных" замучает кого-угодно в Бундеслиге, потому результативного матча ожидать не стоит. РБ же после стольких фиаско должны сыграть осторожнее. Ставка: "Унион" не проиграет + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.78.
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