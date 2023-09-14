Многообещающий старт обновленного "Байера" возродил жизнь в Бундеслиге. "Бавария" явно недовольна соседством с Леверкузеном в турнирной таблице и сделает всё, чтобы преподать урок парням Хаби Алонсо.

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Бундеслига, 4-й тур

15 сентября. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер Леверкузен 21:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" возвращается на немецкую футбольную сцену после международного перерыва, уступая "Байеру" лишь по разнице мячей. "Рекордмайстер" начал сезон без потерь в Бундеслиге, последовательно обыграв "Вердер" (0:4), "Аугсбург" (3:1) и "Боруссию" Менхенгладбах (1:2). Новая звезда атаки Мюнхена Харри Кейн не забивал лишь в последнем из перечисленных матчей, так что спасать пришлось Сане и Телю.

Блеска в игре "Баварии" на старте сезона недостаёт, но и о турбулентности образца конца прошлой кампании говорить не приходится. Осторожный Тухель наладил дела в обороне – Мюнхен допустил с запасом наименьшее количество моментов. Впереди не хватает стабильности, но в те моменты, когда Кейн находит общий язык с партнёрами, команду не остановить. Лерой Сане расцвёл при новом форварде-распасовщике, забив уже три гола.

Тухель недоволен формой де Лигта и его игрой в пас, так что нидерландец уступил место в старте Киму и Упамекано. Главной проблемой перед матчем является Киммих. У лидера полузащиты мышечное повреждение, из-за которого он рискует пропустить игру. Так что Тухелю возможно придётся довериться нелюбимым Горецке и Лаймеру. Мусиала восстановился после травмы и готов вернуться, но бросят ли его в бой сразу – открытый вопрос.

Байер Леверкузен

Единственная другая команда, набравшая максимум очков в стартовых турах – это "Байер". Леверкузен сделал заявление в дебютном матче, обыграв мощный "РБ Лейпциг" (3:2), тотально доминировали в дерби с Гладбахом (3:0) и напоследок разнеся "Дармштадт" (5:1). Кроме этого парни Хаби Алонсо развлекали публику шикарным атакующим футболом, установив клубный рекорд по количеству голов за первые три тура – 11 мячей.

Новички сходу вписались: форвард Бонифасе был признан новичком месяца после двух дублей, Гранит Джака взял на себя полномочия метронома, Алекс Гримальдо привнёс остроту на левый фланг, Йонас Хофманн помогает команде плести комбинации у чужих ворот, полностью развязав руки Флориану Виртцу. Новобранцы вывели позиционную атаку команды на абсолютно новый уровень – в этом компоненте даже "Бавария" им не конкурент. Никуда не делась острота на пространстве – латераль Фримпонг разрывает на контратаках, как и прежде (1+3 в 3 матчах).

Что касается кадровой ситуации, то центрбек Пьеро Инкапье всё ещё отсутствует. Впрочем, Коссуну и Тапсоба в прекрасной форме, потому эквадорцу место в старте всё равно не светило. Шик традиционно в лазарете. Зато после дисквалификации вернулся герой последней встречи с "Баварией" Амин Адли, заработавший в той игре два пенальти.

Статистика и факты

Кейн забивает в среднем каждые 88 минут в Бундеслиге.

У Бонифасе и Теля лучшие показатели по соотношению минут на гол (61 и 67 соответственно).

Тухель выиграл 9 из 12 матчей Бундеслиги после увольнения Нагельсманна, последовавшего как раз после поражения от "Байера" (2:1).

Хаби Алонсо в первых трёх турах не менял стартовый состав.

Леверкузен побил клубный рекорд результативности в первых трёх турах (11 голов).

Личные встречи

Соперники встречались 66 раз. Подавляющее количество матчей осталось за Баварией" (41 победа). У "Байера" 14 выигрышей при 11 ничьих. Впрочем, в трёх последних личных встречах "рекордмайстер" дважды терял очки.

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Кейн

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Байер Леверкузен от UA-Футбол

"Бавария" остаётся очевидным фаворитом противостояния, несмотря на весь блеск "Байера" на старте сезона. Два сезона назад Леверкузен тоже уверенно стартовал, но Мюнхен вернул их на землю разгромом 5:1. Этот "Байер" гораздо крепче и должен дать достойный бой чемпиону. Но не факт, что им удастся остановить коллектив Тухеля. Ставка: победа "Баварии" в один мяч или ничья с коэффициентом в районе 2.24.