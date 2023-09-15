Бундеслига, 4-й тур

16 сентября. Европа-Парк

Фрайбург – Боруссия Дортмунд 16:30

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фрайбург" – "Боруссия Дортмунд" Смотреть трансляцию

Фрайбург

"Фрайбург" стартовал с двух фирменных минимальных побед: сначала подловили "Хоффенхайм" (2:1) на грубых ошибках, а затем вытащили три очка в самой концовке матча против "Вердера" (1:0) за счёт гола Вайсхаупта на 6-й компенсированной минуте. Но затем парни Кристиана Штрайха с треском провалились в "Штутгарте" (5:0), который разбил соперника в быстрых выпадах.

"Мы просто не оборонялись", – тренер "Фрайбурга" дал ёмкий комментарий после игры на "Мерседес-Бенц Арене". Эта фраза чётко характеризует трансформации в футболе "Черного леса" – из крепкого середняка с непроходимым средним блоком и ставкой на стандарты "Фрайбург" мутировал в клуб, который заигрывается в атаке и получает на контратаках. Всего 3 забитых в трёх турах не должны обманывать – "Фрайбург" создал моментов почти на 7 голов, просто был ужасен в реализации.

Капитан Кристиан Гюнтер мог бы помочь разобраться с бардаком в обороне, но защитник сломал руку. Также недоступны хавбеки ротации Кайтель и Кьере. После фиаско в Штутгарте стоит ждать нескольких изменений в старте. Свой шанс с первых минут могут получить Кеннет Шмидт, Рицу Доан и Максимилиан Филипп.

Боруссия Дортмунд

Если "Фрайбург" немного потерял в игровом балансе, то "Боруссия" просто посыпалась после ухода Джуда Беллингема. Англичанин совмещал вклад в построении атак вместе с остротой впереди и без него позиционная атака Дортмунда сломалась. Забитцер и Нмеча не в состоянии так продвигать мяч в последнюю треть. Терзич стал опускать ещё одного хавбека для розыгрышей – мяч стал двигаться лучше, но в последней трети без лишнего игрока атаки стало меньше адресатов для передач в штрафную.

"Боруссия" 90 минут страдала на чужой половине в дебютном туре против "Кёльна" (1:0), но таки вымучала победу за счёт гола Малена с корнера. Тот же Мален положил шедевр "Бохуму" (1:1), но Дортмунд снова был вял в атаке и не заслужил трёх очков. Игра с "Хайденхаймом" (2:2) лишний раз показала, что в плане зрелости команда Терзича всё так же слаба. Поведя 2:0 после первой четверти часа, хозяева расслабились и дали абсолютному дебютанту Бундеслиги совершить камбек.

После цирка в последнем туре стоит ждать возвращения в старт Хуммельса – без его лидерских качеств совсем туго. Также свой шанс может получить Нмеча – на совместные страдания Джана и Забитцера в билд-апе больно смотреть. С дебютом Никласа Фюллькруга в стартовом составе придётся повременить – у таргентмена были мышечные проблемы. Так что Аллер попытается забить в 4 матче против "Фрайбурга" кряду, хотя в этот сезоне нидерландец ещё не забивал.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

Статистика и факты

"Фрайбург" имеет худшую эффективность ударов по итогам трёх туров (забили 3 гола из ожидаемых 6.4).

Кристиан Штрайх в своей карьере чаще всего уступал именно Дортмунду (16 поражений в 21 матче).

Аллер забивал в 4 последних матчах против "Фрайбурга".

"Боруссия" выдала худший старт за последние 14 лет.

"Боруссия" не сумела выиграть в двух матчах кряду впервые в календарном году.

Личные встречи

"Фрайбург" имеет ужасную статистику против Дортмунда. Из 47 встреч за 30 остались за "Боруссией" и всего 5 за "Чёрным лесом". Ещё 12 встреч завершились вничью. Тем не менее, в 4 последних домашних матчах "Фрайбург" уступил лишь однажды.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер – Эггештайн, Хефлер – Шаллаи, Доан, Грифо – Грегорич

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Хуммельс, Бенсебаини – Забитцер, Джан, Брандт – Мален, Аллер, Адейеми

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фрайбург – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

"Фрайбург" традиционно выступает лёгкой жертвой для Дортмунда, но только не на "Европа Парк". Да и "Боруссия" откровенно вялая на старте кампании. Итог встречи прогнозировать трудно, но Мален своё слово сказать должен. Нидерландец в роскошной форме на старте сезона, забил парочку непростых голов на старте кампании, плюс "Фрайбург" регулярно проваливается в переходных фазах. Ставка: гол Малена за 2.00.