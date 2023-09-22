Бундеслига, 5-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – РБ Лейпциг 16:30

Трансляция – Megogo

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Боруссия М

Старт сезона для Менхенгладбаха выдался крайне трудным. Победа над "Берзенбрюком" (7:0) в Кубке Германии так и осталась единственной для команды Жерардо Сеоане на старте сезона. После этого "Боруссия" сумела набрать всего два очка в первых четырёх турах Бундеслиги, выдав свой худший старт за последние 8 лет.

На негативные результаты повлияло летнее прощание с многими лидерами коллектива, сложный календарь и травмы. Атака команды заметно просела без Тюрама, Хофманна и Бенсебаини. В обороне беспорядок всё тот же – 12 пропущенных в 4 турах тому свидетельство. Одна из причин – травма обоих опорников Ману Коне и Крамера. Без них в переходных фазах Гладбаху приходится очень тяжко.

Новой проблемой стала травма основного вратаря Йонаса Омлина. Под вопросом и его дублёр Ян Ольшовски, что открывает дорогу в старт юному Моритцу Николасу. Также под вопросом на матч лучший бомбардир "Боруссии" Томаш Чванчара (3 мяча), голы которого помогли команде совершить камбеки в играх с "Аугсбургом" (4:4) и "Дармштадтом" (3:3).

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" же расставание с многими лидерами минувших лет пережил практически безболезненно, продолжая держать предельно высокую планку. Единственной неудачей стала поездка в Леверкузен в прошлом месяце, где местный "Байер" (3:2) стал первой и пока единственной командой в сезоне, которая пропустила меньше трёх от "красных быков".

В остальных матчах подопечные Марко Розе были безжалостными: начиная от уничтожения "Баварии" (0:3) в Суперкубке Германии, заканчивая погромами окрепшего "Штутгарта" (5:1), огнеупорного "Униона" (3:0) и всегда неприятного "Аугсбурга" (3:0). Последний матч с "Янг Бойз" (1:3) в Лиге Чемпионов был трудным, но и в нём "быки" добились нужного результата.

На старте сезона блистал Дани Ольмо, который как и Вилли Орбан пропустит матч с Гладбахом из-за травмы колена. Но новички Хави Симонс (3+4) и Лои Опенда (3+1) так быстро влились в коллектив, что отсутствие испанца не должно стать проблемой. Лукеба же составит французский дуэт центральных защитников с Симаканом. Ярко начал и 20-летний Шешко с 3 голами после выхода с замен. Но опытный Поульсен классно балансирует команду впереди, потому словенец вероятно вновь будет использован в качестве суперсаба.

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Статистика и факты

"Боруссия" не побеждала в первых четырёх турах Бундеслиги впервые за 8 последних лет.

Хави Симонс – второй игрок Бундеслиги по результативным действиям (3+4 по системе гол+пас).

Вратарь Лейпцига Бласвих числился в Гладбахе в 2016-17 годах, но так и не дебютировал за команду.

Лейпциг выиграл 3 из 4 последних выездных матчей.

Лейпциг лишь один раз в сезоне забивал меньше 3 голов.

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 14 раз. 8 матчей осталось за "РБ Лейпцигом". Три раза побеждала "Боруссия", ещё три раза была зафиксирована ничья. В последние 3 сезона все матчи выигрывали хозяева.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Итакура, Вёбер – Вайгль, Нойхаус – Онора, Плеа, Нгуму – Бефок

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль – Хави Симонс, Форсберг – Опенда, Поульсен

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Обновленную атаку "РБ Лейпцига" сдержать в этом сезоне не удаётся никому. Новички Опенда и Симонс просто разрывают, Шешко конвертирует в гол любой полумомент, Раум наконец добавил остроты на левом фланге. Так что обороне "Боруссии" будет очень трудно, особенно без номинальных опорников в составе. Гладбах в среднем пропускает по 3 гола за матч, "РБ Лейпциг" забивает даже больше 3 в среднем. Так что ждём продолжения феерии нападения РБ. Ставка: индивидуальный тотал "РБ Лейцпига" больше 2.5 с коэффициентом 2.36.