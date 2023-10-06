Бундеслига, 7-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Унион 16:30

Трансляция – Megogo

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Боруссия Д

"Боруссия" – абсолютно лучшая команда Германии по умению добывать результат. В 2023-м году команда Эдина Терзича проиграла лишь одну встречу из 25 в Бундеслиге. А их беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает уже 14 матчей, включая 6 туров кампании 2023/24. Другое дело, что по качеству футбола Дортмунд далеко позади от "Баварии", "Байера" и "РБ Лейпцига".

На европейской арене недостатки в организации командной игры сразу выходят на первый план. Отсюда вылет от команды-катастрофы "Челси" в 1/8 финала прошлой ЛЧ, а также поражение от ПСЖ (2:0) в первом туре группового этапа нового сезона. С "Миланом" (0:0) в среду удалось устоять, но опять-таки, с футбольной точки зрения "россонери" были лучше.

На игру с "Унионом" Терзич не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Рами Бенсебаини. На противоположном краю обороны уже вторую вечность лечатся Менье и Морей, так что в старте выйдут два номинальных правых фулбека – Рюэрсон и Вольф. На фоне проблем у Забитцера место в опорной зоне займут Джан и Озджан.

Унион

В прошлой кампании только "Унион" превосходил "Боруссию" по умению добывать воду из камня, набрав почти на 20 пунктов больше относительно ожидаемых очков. Но на фоне обилия новичков в составе и необходимости играть на несколько фронтов пропала командная химия, а вместе с ней улетучилась и вся магия берлинского успеха последних лет.

После двух уверенных побед над "Майнцем" (4:1) и "Дармштадтом" (1:4) на старте сезона "железные" конкретно посыпались. Подопечные Урса Фишера с тех пор умудрились проиграть 6 матчей подряд во всех турнирах. В ЛЧ "Униону" не хватило дотерпеть двух минут, чтобы домучать ничью на "Сантьяго Бернабеу". Посреди недели было ещё обиднее – вели 2:0 против "Браги" благодаря дублю Беккера, но нетипично для себя поплыли ментально и физически, умудрившись проиграть. В Бундеслиге были абсурдные поражения "Вольфсбург" (2:1) и "Хайденхайму" (1:0) – по игре в этих встречах шансы на победу были только у берлинцев, но реализация хромала у всех.

Против Дортмунда не готов появиться основной центрбек Роберт Кнохе, так что его место займёт опытный Леонардо Бонуччи. Разрушители центра поля Хедира и Шафер всё ещё в лазарете. Зато вернулся Хаберер, что закрыло дыру в многострадальной опорной зоне.

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Статистика и факты

Ройс может провести свой 370-й матч в Бундеслиге. На счету Марко 153 гола и 110 ассистов.

"Боруссия" не проигрывала в Бундеслиге в 14 последних матчах. Поражение от "Баварии" 1 апреля – единственное в этом календарном году в чемпионате (25 матчей, 18 побед, 6 ничьих).

"Унион" может проиграть 5-й матч кряду в Бундеслиге впервые в собственной истории.

Рюэрсон провёл 79 из 100 поединков в Бундеслиге в футболке "Униона".

Личные встречи

"Боруссия" выиграла все 6 матчей против "Униона" на своём поле, включая четыре игры в Бундеслиге. Из общих 8 личных встреч в чемпионате 7 раз побеждали хозяева.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Джан, Озджан – Мален, Ройс, Брандт – Фюллькруг

Унион: Реннов – Дуки, Бонуччи, Лейте – Юранович, Лаидуни, Крал, Хаберер, Гозенс – Беренс, Фофана

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Унион от UA-Футбол

После 6 поражений кряду ехать на "Сигнал Идуна Парк" – не самое радостное событие. Оборона "Униона" в этом сезоне далека от своих стандартов, из-за чего парни Урса Фишера пропускали в каждой игре сезона. Так что результативный футбол и победа Дортмунда выглядят вполне правдоподобным сценарием. Ставка: победа "Боруссии" + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.27.