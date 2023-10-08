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Бавария – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 08.10.2023

Германия
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Сумеет ли команда Штрайха создать проблемы хозяевам?

Бавария – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 08.10.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 7-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 18:30

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Трансляция матча "Бавария" – "Фрайбург"
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Содержание

Бавария

"Бавария" в порядке на старте сезона, но конкуренты в новом сезоне дали понять, что погоня за очередным чемпионским титулом будет не менее напряженной, чем в минувшей кампании. На прошлых выходных "рекордмайстер" во второй раз в сезоне поделил очки с одним из прямых оппонентов, сыграв вничью с "РБ Лейпцигом" (2:2).

После 0:2 по итогам первого тайма команду в игру вернула лучшая связка нынешнего сезона Бундеслиги – Харри Кейн и Лерой Сане. Оба забили по голу в Лейпциге, а всего дуэт приложил руку к 16 из 20 голов "Баварии" в чемпионате – попахивает зависимостью. Баварцы вновь проявили характер посреди недели, вырвав победу в Копенгагене (1:2) в последние полчаса.

Лаймер в последнем матче вышел в старте, так что в воскресенье скорее всего в центре поля выйдет уже Леон Горецка. Австриец же может претендовать на место справа в защите. Де Лигт и Гнабри все ещё в лазарете. Нойер тренируется с командой, но вернётся на поле уже после международного перерыва.

Фрайбург

"Фрайбург" начал сезон в привычной манере, минимально справившись с "Хоффенхаймом" (1:2) и "Вердером" (1:0) в двух первых турах. Но в сентябре у подопечных Кристана Штрайха наметился серьёзный спад. В прошлом месяце команда набрала всего один пункт из 9 возможных.

Поражение от "Штутгарта" (5:0) Штрайх назвал худшей игрой за все годы его пребывания в клубе. Затем последовало классическое поражение от "Боруссии" Дортмунд (2:4) с перевесом по ходу встречи и унылые нули с "Айнтрахтом" (0:0). Долгожданное облегчение принесла игра с "Аугсбургом" (2:0) с двумя типичными голами со стандартов.

В четверг у "Фрайбурга" была изнурительная игра с "Вест Хэмом" (1:2) в ЛЕ, так что кадровые изменения обязательно последуют. Рёль должен занять место в центре поля на фоне дисквалификации Хефлера. Кейтель получил травму паха в прошлом туре. Грегорич тоже далёк от возвращения в старт, так что Хелер однозначно должен появиться на острие.

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Статистика и факты

  • Кейн забил на гол больше (8 мячей), чем весь "Фрайбург" за 6 туров.
  • Томас Мюллер может повторить рекорд Нойера по победам в Бундеслига (322 победы) в случае успеха в воскресенье.
  • 4 из 6 голов в Бундеслиге "Бавария" пропустила со стандартов.
  • В двух прошлых сезонах "Фрайбург" был лидерам по голам со стандартов (24 и 21).

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Кейн

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер – Рёль, Эггештайн – Шаллаи, Доан, Грифо – Хелер

Ставки и коэффициенты

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1.16
8.70
19.50
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Прогноз на матч Бавария – Фрайбург от UA-Футбол

"Фрайбург" никогда не представлял угрозы "Баварии" на её поле. Поражение банды Кристиана Штрайха выглядит необратимым, особенно на фоне изнурительной игры в четверг против "Вест Хэма". Единственное, что "Фрайбург" может противопоставить – это свои могущественные стандарты. "Бавария" как раз уязвима в этом компоненте, пропустив 4 из 6 своих мячей таким образом. Ставка: обе забьют + победа "Баварии" с коэффициентом 2.15.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург
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