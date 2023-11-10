Бундеслига, 11-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия Д 16:30

Трансляция – Megogo

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Штутгарт

"Штутгарт" шикарно начал сезон и больше месяца шёл вторым, дыша в спину блистательному "Байеру". Большой контраст с привычным место внизу и борьбой за выживание, что было привычным делом для "шваб" в последние годы. В эти тёмные времена было ощущение, что клуб выступает ниже ожиданий, но приход Себастьяна Хенёсса заставил заново переосмыслить "Штутгарт" и их амбиции.

После обидного поражения "РБ Лейпцигу" (1:5) во втором туре "швабы" выдали серию из 6 побед кряду, переиграв "Фрайбург" (5:0), "Майнц" (1:3), "Дармштадт" (3:1), "Кёльн" (0:2), "Вольфсбург" (3:1) и "Унион" (0:3). Но затем с травмой задней поверхности бедра вылетел фронтмен атак "Штутгарта" Серу Гирасси. И без автора 14 голов в нынешней кампании дела пошли под откос – последние две игры "швабы" проиграли.

К счастью, Гирасси вернулся к тренировкам на этой неделе и уже рвётся в бой. Хотя в субботу мы скорее всего увидим камео с лавки для запасных. Также под вопросом выход в старте одного из лидеров обороны Паскаля Штенцеля. Точно не сыграет датский опорник Николас Нарти, что впрочем не должно стать большой проблемой.

Боруссия Д

"Боруссия" на старте кампании показывала куда более блеклый футбол, нежели их будущий оппонент. Но всё равно умудрялась стабильно набирать очки и до последнего тура подопечные Эдина Терзича избегали проигрыша 9 дебютных туров. Но затем случился дер Классикер, обнаживший реальный уровень нынешнего Дортмунда.

Поражение 0:4 от "Баварии" не могло не сказаться на уверенности коллектива, который до того уступал в Бундеслиге лишь однажды в календарном году. Но печальнее всего то, что это крупное фиаско было вполне заслуженным. Провалив дебют, "Боруссия" была вынуждена высоко прессинговать и много атаковать позиционно. С этим у команды были проблемы даже против средних оппонентов, а когда напротив были мюнхенцы, то ситуация была близка к катастрофе.

Исправлять положение Дортмунду не поможет капитан Эмре Джан. Насмотревшись на слабенькие перфомансы Озджана, Терзич должен обратиться к паре Нмеча-Забитцер. Менее оборонительной, зато более качественной. Также травмирован резервный правый защитник Морей. Были проблемы у Вольфа, но к выходным он должен быть готов.

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Статистика и факты

"Штутгарт" в среднем по сезону забивает 3.12 голов за игру с Серу Гирасси и 1 мяч без него.

"Штутгарт" выиграл только один из 10 последних матчей против "Боруссии" Д.

Юлиан Брандт не отмечался результативными действиями только в двух матчах Бундеслиги (4+4 в 10 турах).

"Боруссия" в прошлом туре впервые за 30 матчей не забивала голов в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Руо, Антон, Загаду, Ито – Каразор, Штиллер – Мвумпа, Мийо, Фюрих – Ундав

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Забитцер, Нмеча – Адейеми, Ройс, Брандт – Фюллькруг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Боруссия Д от UA-Футбол

Чтобы вы понимали уровень нынешнего "Штутгарта" – букмекеры считают их фаворитами предстоящей встречи. Но ставить на хозяев не рискнём. Даже без Гирасси "швабы" создавали кучу моментов в своих последних матчах, и обороне гостей обязательно столкнутся с трудностями. Но и "Боруссии" есть чем ответить в атаке. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом 2.20.