Байер – Унион. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 12.11.2023

Бундеслига, 11-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Унион 16:30

Трансляция – Megogo

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Байер

"Байер" продолжает сверкать с самого старта сезона 2023/24, выдав форму, близкую к идеалу. В 16 матчах во всех турнирах подопечные Хаби Алонсо оступились лишь однажды, сыграв вничью с "Баварией" (2:2) на "Альянц Арене". 28 очков по итогам 10 стартовых туров Бундеслиги – второй лучший старт среди всех клубов в истории чемпионата. Лучше выступила лишь "Бавария" 2015/16 с Алонсо в качестве игрока.

Тем не менее, в последнее время удерживать высокую планку всё труднее. Соперники постепенно адаптируются к их манере игры, а необходимость играть на несколько фронтов одновременно при узкой лавке заставляет Хаби Алонсо крайне расчётливо расходовать силы на каждую игру. Три последние победы в лиге были минимальными, как и последний успех в ЛЕ против "Карабаха" (0:1) в четверг.

Плюс стали появляться травмы. Тапсоба пришлось прооперировать руку и играть он не готов. Его место в центре обороны должен занять Станишич либо Инкапье. Также под вопросом участие Паласиоса. Вероятнее всего чемпион мира в старте выйти не сможет. Очередная травма у Шика. Это трагично для чеха, но на фоне формы Бонифаса проблемой это стать не должно.

Унион

"Унион" в этом сезоне находится на другом краю спектра успешности. Парни Урса Фишера поплыли без возможности готовится к матчу всю неделю. Потому участие в Лиге Чемпионов стало не счастьем, а причиной большинства бед. Расширив состав, берлинцы потеряли в химии, а многие новички не прижились, включая экс-форварда "Байера" Кевина Фолланда с нулём голов в кампании.

Ничья с "Наполи" (1:1) посреди недели прервала сумасшедшую серию поражений "Униона" во всех турнирах на отметке в дюжину. Сложно искать какой-то позитив в игре команды, проигравшей 12 раз подряд, но всё же "железные" по цифрам играли не так убого, как может показаться. Без оверперфоманса в атаке магия "Униона" действительно пропала. Но даже в глубоком кризисе их оборона не так ужасна. По допущенным моментам у своих ворот они шестые. Но пропустили на 8 голов больше, чем должны были.

Из приятных новостей стоит отметить возвращение Йосипа Юрановича, который впервые за месяц займёт позицию правого латераля. Долгожданное возвращение Хедиры не помогло залатать дыру в опорной зоне, ведь Рани получил 3-матчевый бан в первой же игре. Также не будет Шафера, который мог бы подменить Хедиру.

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Статистика и факты

"Байер" выдал второй лучший старт в истории Бундеслиги среди всех клубов по итогам 10 туров (28 очков). Лучше показатели были лишь у "Баварии" Гвардиолы в кампании 2015/16 (30 пунктов).

В списке топ-20 самых результативных игроков Бундеслиги (голы+ассисты) 5 игроков Леверкузена (Бонифасе, Хофманн, Фримпонг, Гримальдо, Виртц).

"Байер" выиграл все 7 матчей дома в этом сезоне, забивая в среднем 3.7 гола за игру.

"Унион" может установить клубный антирекорд в случае поражения (8 фиаско кряду). Столько же у "железных" было за весь минувший сезон Бундеслиги.

"Железные" не забивали в Бундеслиге 329 минут. Клубный антирекорд – 359 минут без забитых голов.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Унион: Реннов – Бонуччи, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни, Крал, Хаберер, Гозенс – Беккер, Беренс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Унион от UA-Футбол

Казалось бы, расклад предсказуем до неприличия. "Байер" выиграл 15 из 16 матчей во всех турнирах, пока "Унион" проигрывал 12 из 13 последних. Но лёгкой прогулки для хозяев не ждём: "Байер" потерял немало сил в последние недели, и с трудом цедил позитивный результат, минимально добыв 4 из 6 своих побед. Плюс "Унион" ещё недавно лучше всех в лиге умел обороняться низко и мешать коллективам типа Леверкузена спокойно играть в свой футбол. Ставка: Победа "Байера" в один мяч с коэффициентом 3.90.