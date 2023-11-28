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Нойер и Ульрайх продлили контракты с Баварией
Голкиперы продлили свои контракты в клубе до 2025 года
Баварія
Немецкие голкиперы продлили контракт с мюнхенской Баварией до 2025 года.
Мануэль Нойер прокомментировал свое решение остаться в клубе еще на один год и выразил свою уверенность в будущих достижениях команды.
"Я счастлив остаться в Баварии еще на год. После длительной травмы я снова вернулся. Мне очень нравится быть на поле с этой командой. Я убежден, что вместе с болельщиками мы сможем достичь больших целей в ближайшие несколько лет, конечно, это включает финал Лиги чемпионов в Мюнхене в 2025 году. Знание, что Свен и в дальнейшем будет рядом со мной, делает это еще лучше"
Отметим, что Нойер пропустил период с декабря 2022-го по октябрь 2023-го из-за перелома ноги.
Ульрайх тоже поделился своими эмоциями. Он выразил удивление от того, насколько долго играет за Баварию
"Когда я присоединился к ФК Бавария из Штутгарта в 2015 году, я никогда не думал, что останусь здесь так долго. Теперь я продлил контракт до 2025 года и буду продолжать вносить свой вклад в достижение наших целей"
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