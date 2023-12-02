Бавария – Унион. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 02.12.2023

Бундеслига, 13-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 16:30

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Бавария

"Бавария" осенью заиграла в свой лучший футбол за последние года полтора, хоть и последние результаты были несколько скромными – минимальная победа над "Кёльном" (1:0), которую Тухель провёл без замен, и 0:0 против "Копенгагена" посреди недели, ничья, оборвавшая серию из 17 побед кряду в групповом этапе ЛЧ.

На деле же Тухель классно справляется при серьёзном кадровом дефиците. Есть некоторые проблемы в позиционной атаке, но в Бундеслиге это не такая серьёзная проблема, как в АПЛ или Ла Лиге, ведь в Германии мало кто закрывается на своей половине. Зато есть блестящий Харри Кейн с 18 голами в Бундеслиге, который в связке с Сане организовал самый опасный контратакующий дуэт в Европе.

Де Лигт не вернётся на поле в этом году, что подтвердил Тухель на пресс-конференции. Зато Мусиала восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Есть вероятность, что мы увидим камео Джамала с лавки уже на этих выходных. Все остальные наконец здоровы, включая Рафу Геррейру.

Унион

В новом сезоне стремительный прогресс "Униона", к которому мы так привыкли, резко прекратился и начался упадок. "Железные" не потянули игру на два фронта и всё посыпалось. Унион" проиграл 13 из последних 16 матчей во всех турнирах (при нуле побед). В Бундеслиге с лета набран всего один пункт.

На этой неделе берлинцы обзавелись новым постоянным тренером – им стал экс-наставник загребского "Динамо" и турецкого "Трабзонспора" Ненад Белица. 52-летней хорват дебютировал с ничьи с "Брагой" (1:1) в Лиге Чемпионов. Но за неплохим результатом стояло ужасное качество игры – португальцы в меньшинстве смотрелись солиднее. Плюс берлинцам нужна была победа для еврокубковой весны.

Леонардо Бонуччи имел проблемы с задней поверхностью, но уже готов вернуться на поле – вопрос только в том, найдётся ли ему место в паре ЦЗ. Плюс травмирован нидерландский центрбек Данило Дуки и главная надежда в атаке Шералдо Беккер.

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Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Кейн

Унион: Реннов – Юранович, Кнохе, Лейте, Руссийон – Хедира – Фолланд, Лаидуни, Хаберер, Гозенс – Беренс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Унион от UA-Футбол

"Бавария" скромно сыграла с "Кёльном" (1:0) в прошлом туре, хотя моментов создала предостаточно. С "Копенгагеном" (0:0) посреди недели вообще обошлись без голов. Тем не менее, ожидаем, что мюнхенцы прилично отгрузят "Униону". Берлинцы переживают болезненный переход с пятёрки защитников на четвёрку, и против "Браги" оставляли страшное количество зазоров в обороне, откуда с радостью уничтожал бы тот же Кейн. Кроме хрупкой обороны, "Унион" также имеет привычку агрессивно идти отыгрываться, пропускать ещё, а потом падать духом и бросать играть в футбол. Потому ждём минимум трёх от "Баварии". Ставка: индивидуальный тотал "Баварии" больше 3.0 с коэффициентом 1.94.