Вольфсбург – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 20.12.2023

Бундеслига, 16-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бавария 21:30

Трансляция – Megogo

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Вольфсбург

В текущем сезоне "Вольфсбург" не раз заносило из стороны в сторону. Ещё в середине осени команда Нико Ковача шла вполне солидно, хоть и сильно зависела от формы Йонаса Винда и фактора домашнего поля. Когда забивал датчанин, "волки" всегда брали как минимум ничью, а чаще побеждали.

Но с тех пор "Вольфсбург" словно стал другой командой. Физическая форма если не на пике, то близка к нему. В этом смысле характерна игра с "РБ Лейпцигом" (2:1) – при абсолютно ужасающем качестве "волки" умудрились победить, во многом благодаря тому, что изнуренные "быки" как обычно просели после перерыва, в первую очередь в плане интенсивности. Но после этого сплошной ужас: поражение "Бохуму" (3:1) без шансов, влёт Гладбаху (4:0) и вымученна победа над слабаками из "Дармштадта" (0:1) на голом характере.

Из хороших новостей – возвращение Макса Арнольда после дисквалификации. Но его привычный партнёр по центру поля Сванберг под вопросом, как и латераль Рожерио. Лучший центрбек Лакруа недоступен после красной в прошлом туре. Нмеча и Виммер до сих пор в лазарете.

Бавария

На самом деле нестабильна и "Бавария". Отсутствие глубины состава и привычные для Тухеля проблемы в позиционной атаке помножились на 10-дневный простой, и в позапрошлом туре мюнхенцы получили от бывшего клуба Нико Ковача "Айнтрахта" 5 мячей в свои ворота. Но "рекордмайстер" перечеркнул эти неудачи, сначала аккуратно выбив МЮ (0:1) из ЛЧ, а затем уничтожив в воскресенье "Штутгарт" (3:0).

3:0 не передают сути – "Бавария" могла забивать не меньше, чем "Бохуму" (7:0) или "Дармштадту" (8:0). "Швабы" решили сыграть против немецкого доминанта с привычным азартом и наглостью, в ответ на что "Бавария" перешла на игру вторым номером и в фирменной манере уничтожила соперника за счёт качественного прессинга и убийственных контратак, в которых божили Кейн и Сане. Первый благодаря дублю уже достиг показателя в 20 голов в 14 турах.

За выходные должны были подлечиться Киммих и Горецка, не игравшие со "швабами" из-за гриппа. Справа в защите сыграет Лаймер – Мазрауи травмирован. Не хватает привычной глубины в атаке – Гнабри и Коман вернутся на поле уже в следующем году, потому в старте стоит ждать Мюллера или Шупо-Мотинга.

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Статистика и факты

Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги достиг отметки в 20 голов, для чего англичанину понадобилось всего 14 матчей.

Только Герд Мюллер (20 голов в сезоне 1968/69) и Роберт Левандовски (22 в 2020/21) до этого забивали больше 20 мячей в первой части сезона.

Лерой Сане – лучший ассистент Бундеслиги. 5 из 8 своих результативных передач он отдал на Кейна.

У "Вольфсбурга" катастрофические показатели против "Баварии" в Бундеслиге: 41 поражение в 52 матчах при всего 4 победах.

Нико Ковач проработал у руля "Баварии" 65 матчей, заслужив репутацию одного из худших тренеров мюнхенцев в современной клубной истории.

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Йенц, Цезигер – Баку, Арнольд, Вранкс, Герхардт, Меле – Майер – Винд

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вольфсбург – Бавария от UA-Футбол

Защите "Вольфсбурга" давно недостаёт слаженности, а на фоне отсутствия Лакруа их проблемы только приумножились. "Бавария" Тухеля часто осторожничает на выезде, потому голевой феерии не ждём, скорее мощного старта с последующей игрой на удержание. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют (нет) с коэффициентом 2.47.