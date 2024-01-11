Бавария – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 12.01.2024

Бундеслига, 17-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Хоффенхайм 21:30

Трансляция – Megogo

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Бавария

"Бавария" начнёт 2024 год в непривычном амплуа преследователей. Внезапный взлёт "Байера" оставил подопечных Тухеля в 4 очках от первого места по итога 16 туров. Правда, у мюнхенцев есть игра против "Униона" в запасе, так что по потерянным пунктам дефицит минимальный. До ответной встречи с главным конкурентом остался месяц, а до тех пор – комфортный отрезок из 5 матчей против середняков, 4 из которых "рекордмайстер" проведёт дома.

Первым чемпиону предстоит принять "Хоффенхайм", который в целом выглядит комфортным соперником из-за уязвимой обороны. Команда Пеллегрино Матараццо может стать очередной жертвой убийственной связки Кейна и Сане, у которых 42 результативных действия за тур до окончания первого круга. Благодаря мощному объёму креатива от Сане, Мусиалы и Комана англичанин может сосредоточиться на единственной цели – голы. Коих за 15 туров набралось уже 21.

В субботнем спарринге против "Базеля" (1:1) впервые после травм сыграли де Лигт и Коман. Их возвращение особенно важно на фоне отсутствия Кима (Кубок Азии) и Гнабри (травма). Как раз в срок вернулся Лаймер, который должен сыграть справа вместо Мазрауи, уехавшего на Кубок Африки.

Хоффенхайм

С "Хоффенхаймом" в первой части сезона было не соскучится. Зинсхаймцы круто играли в атаке, забивав в каждом из 16 стартовых туров. Как всегда на высоте был Крамарич (6+1), много забивал молодой Байер (6), плюс не расслаблялся опытный Вегорст (4). Но такая статистика группы атаки во многом объясняется открытым футболом, который проповедует Матараццо.

"Хоффенхайм" как много создавал, так и много допускал. Как итог – 30 пропущенных, что больше, чем у двух представителей зоны вылета. Бедолага Бауманн сохранил свои ворота на замке лишь один раз в сезоне, и это при том, что вратарь-ветеран сыграл все матчи до одного. С таким подходом стабильность сохранять было трудно: с 3 по 7 тур было 4 победы в 5 матчах, но ближе к концу года пошёл серьёзный спад (1 победа в 9 последних турах).

Лидер полузащиты Антон Штах вовремя выздоровел после болезни. Особенно важным возвращение Штаха делает отсутствие в заявке других игроков центра поля – Гайгера (травма) и Самассеку (сборная). Также надолго вылетел форвард Бериша с повреждением крестов.

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Статистика и факты

Кейн – первый игрок в истории, который забил 21 гол в 15 дебютных матчах Бундеслиги. Предыдущий рекорд принадлежал Холанду (21 мяч в 22 играх).

Сане – лучший ассистент Бундеслиги с 8 результативными передачами.

"Бавария" забивала в 64 последних домашних матчах Бундеслиги.

"Хоффенхайм" забивал в 20 последних играх чемпионата, установив клубный рекорд.

"Хоффенхайм" выиграл лишь одну из 15 последних игр на "Альянц Арене".

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Де Лигт, Упамекано, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Кейн

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Акпогума – Кадержабек, Премель, Гриллич, Штах, Сков – Вегорст, Крамарич

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Хоффенхайм от UA-Футбол

В 15 из 16 стартовых турах в матчах "Хоффенхайма" забивали как подопечные Матараццо, так их оппоненты. Потому проигранная перестрелка "Баварии" выглядит вполне реалистичным итогом. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 1.86. Для тех, кто уверен в обороне мюнхенцев, предлагаем поставить на то, что Кейн после первого рождественского отпуска в карьере продолжит клепать в том же духе, что и в прошлом году. Альтернативная ставка: Кейн забьёт 2 гола или больше с коэффициентом 2.50.