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Гладбах должен воспользоваться отъездом Гирасси. Боруссия М – Штутгарт. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 13.01.2024
Шансы хозяев на положительный результат недооценены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 17-й тур
Менхенгладах, Боруссия-Парк
Боруссия М – Штутгарт 18:30
Трансляция – Megogo
Боруссия М
Джерардо Сеоане не смог вдохновить "Боруссию" на успешную перестройку, что и не удивительно, учитывая качество игроков, которых они потеряли за прошлый год (Тюрам, Хоффман, Зоммер, Бенсебайни). В целом за первую половину сезона впечатление скорее негативное, и недаром Менхенгладбах занесло аж на 12-е место с 17 очками за 16 туров.
Хотя отрезками казалось, что команда нащупала свой новый стиль. Классно вписался летний новичок Онора, человек-катапульта в плане навесов. Сеоане превратил олдскульного вингера с крайне агрессивным профилем пасов в вингбека, которого прикрывает тройка ЦЗ. Неплохо начал и Чванчара (4 гола), плюс набрал форму Алассан Плеа (5 голов в 7 последних турах). Традиционно на высоком уровне у Гладбаха стандарты (9 голов в 16 матчах), а также игра на своём поле – на "Боруссия-Парк" хозяева не уступали в 7 последних играх чемпионата и Кубка.
Перед приездом "Штутгарта" у хозяев целый ряд кадровых проблем. Главные из них – травма основного кипера Омлина и отъезд на Кубок Азии лучшего защитника команды Итакуры. Также пропустит игру универсальный оборонец Вебер из-за дисквалификации.
Штутгарт
"Штутгарт" за время работы Себастьяна Хёнесса пережил трансформацию из третьей команды с конца в прошлом сезоне до третьей лучшей команды Бундеслиги по итогам первой половины кампании 2023/23. "Швабы" за тур до окончания первого круга уже набрали больше очков (34), чем за весь прошлый сезон (33). И это на фоне продаж Эндо и Мавропаноса в АПЛ. Такой прогресс стал возможен благодаря захватывающему стилю Хёнесса, с помощью которого он выжимает максимум из своих игроков.
Серу Гирасси выдал шокирующие 17 голов в 14 матчах. Его резервист Ундав забил 9, заставив тренера перейти на игру с парой форвардов. Мощный прессинг не только кормит атаку моментами, но и обеспечивает надёжность обороны. По допущенным моментам "швабы" 4-я команда лиги, но тут стоит хвалить и пару ЦЗ Антон - Загаду. Опорник Штиллер кроме объёма в защите даёт ещё и качественное продвижение мяча через пас. Не забываем и про Фюриха – продвигает мяч на дриблинге и создаёт моменты на уровне лучших вингеров Бундеслиги.
Беда в том, что второй лучший голеадор Бундеслиги Гирасси уехал на Кубок Африки. Также в свои сборные уехали основной левый защитник Хироки Ито, динамичный форвард Силас Мвумпа и Чжон Ву Ен. Из-за серьёзных травм колен всё ещё в лазарете центрхавы Эглофф и Нарти.
Ориентировочные составы
Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Фридрих – Онора, Райтц, Вайгль, Коне, Нетц – Плеа, Хак
Штутгарт: Нюбель – Штенцель, Антон, Загаду, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Левелинг, Мийо, Фюрих – Ундав
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Боруссия М – Штутгарт от UA-Футбол
Отсутствие третьего лучшего бомбардира Европы Серу Гирасси не может не быть одним из ключевых факторов при оценке шансов сторон. Безусловно, "Штутгарт" Хёнесса – в первую очередь команда, и достаточно мощная. И тот же Ундав доказал, что может достойно подменять фронтмена, когда тот недоступен.
Но домашняя "Боруссия" М – это отдельный феномен Бундеслиги. Гладбах на "Боруссия-Парк" может завязать борьбу с любым соперником. Потому коэффициент 1.92 на непроигрыш хозяев выглядит откровенно завышенным, чем стоит воспользоваться. Ставка: "Боруссия" не проиграет.
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