Бундеслига, 17-й тур

Менхенгладах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Штутгарт 18:30

Трансляция – Megogo

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Боруссия М

Джерардо Сеоане не смог вдохновить "Боруссию" на успешную перестройку, что и не удивительно, учитывая качество игроков, которых они потеряли за прошлый год (Тюрам, Хоффман, Зоммер, Бенсебайни). В целом за первую половину сезона впечатление скорее негативное, и недаром Менхенгладбах занесло аж на 12-е место с 17 очками за 16 туров.

Хотя отрезками казалось, что команда нащупала свой новый стиль. Классно вписался летний новичок Онора, человек-катапульта в плане навесов. Сеоане превратил олдскульного вингера с крайне агрессивным профилем пасов в вингбека, которого прикрывает тройка ЦЗ. Неплохо начал и Чванчара (4 гола), плюс набрал форму Алассан Плеа (5 голов в 7 последних турах). Традиционно на высоком уровне у Гладбаха стандарты (9 голов в 16 матчах), а также игра на своём поле – на "Боруссия-Парк" хозяева не уступали в 7 последних играх чемпионата и Кубка.

Перед приездом "Штутгарта" у хозяев целый ряд кадровых проблем. Главные из них – травма основного кипера Омлина и отъезд на Кубок Азии лучшего защитника команды Итакуры. Также пропустит игру универсальный оборонец Вебер из-за дисквалификации.

Штутгарт

"Штутгарт" за время работы Себастьяна Хёнесса пережил трансформацию из третьей команды с конца в прошлом сезоне до третьей лучшей команды Бундеслиги по итогам первой половины кампании 2023/23. "Швабы" за тур до окончания первого круга уже набрали больше очков (34), чем за весь прошлый сезон (33). И это на фоне продаж Эндо и Мавропаноса в АПЛ. Такой прогресс стал возможен благодаря захватывающему стилю Хёнесса, с помощью которого он выжимает максимум из своих игроков.

Серу Гирасси выдал шокирующие 17 голов в 14 матчах. Его резервист Ундав забил 9, заставив тренера перейти на игру с парой форвардов. Мощный прессинг не только кормит атаку моментами, но и обеспечивает надёжность обороны. По допущенным моментам "швабы" 4-я команда лиги, но тут стоит хвалить и пару ЦЗ Антон - Загаду. Опорник Штиллер кроме объёма в защите даёт ещё и качественное продвижение мяча через пас. Не забываем и про Фюриха – продвигает мяч на дриблинге и создаёт моменты на уровне лучших вингеров Бундеслиги.

Беда в том, что второй лучший голеадор Бундеслиги Гирасси уехал на Кубок Африки. Также в свои сборные уехали основной левый защитник Хироки Ито, динамичный форвард Силас Мвумпа и Чжон Ву Ен. Из-за серьёзных травм колен всё ещё в лазарете центрхавы Эглофф и Нарти.

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Ориентировочные составы

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Фридрих – Онора, Райтц, Вайгль, Коне, Нетц – Плеа, Хак

Штутгарт: Нюбель – Штенцель, Антон, Загаду, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Левелинг, Мийо, Фюрих – Ундав

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – Штутгарт от UA-Футбол

Отсутствие третьего лучшего бомбардира Европы Серу Гирасси не может не быть одним из ключевых факторов при оценке шансов сторон. Безусловно, "Штутгарт" Хёнесса – в первую очередь команда, и достаточно мощная. И тот же Ундав доказал, что может достойно подменять фронтмена, когда тот недоступен.

Но домашняя "Боруссия" М – это отдельный феномен Бундеслиги. Гладбах на "Боруссия-Парк" может завязать борьбу с любым соперником. Потому коэффициент 1.92 на непроигрыш хозяев выглядит откровенно завышенным, чем стоит воспользоваться. Ставка: "Боруссия" не проиграет.