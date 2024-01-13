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Киммих: Я сосредоточен только на Баварии
Не интересует французская лига
Фото: dfb.de
Как сообщал L'equipe, "ПСЖ" намерен купить Йозуа Киммиха, но немецкий полузащитник не заинтересован в переходе ни в один другой клуб.
"Я сосредоточен только на "Баварии". Для меня это вообще не зимняя тема", — приводит слова Киммиха Фабрицио Романо.
???? Kimmich on Barça and PSG links: “I’m only focused Bayern. For me, it's not a winter topic at all”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024
Contract expires in June 2025…
“At some point the club will approach me, and we'll discuss it between us and not with the media”, told SkyDE. pic.twitter.com/MTTAlRpK1J
Напомним, контракт 28-летнего Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года.
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