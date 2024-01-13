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Киммих: Я сосредоточен только на Баварии

Германия

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Киммих: Я сосредоточен только на Баварии

Фото: dfb.de

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Как сообщал L'equipe, "ПСЖ" намерен купить Йозуа Киммиха, но немецкий полузащитник не заинтересован в переходе ни в один другой клуб.

"Я сосредоточен только на "Баварии". Для меня это вообще не зимняя тема", — приводит слова Киммиха Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 28-летнего Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года.

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Йозуа Киммих
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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