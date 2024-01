Киммих: Я сосредоточен только на Баварии

Как сообщал L'equipe, "ПСЖ" намерен купить Йозуа Киммиха, но немецкий полузащитник не заинтересован в переходе ни в один другой клуб.

"Я сосредоточен только на "Баварии". Для меня это вообще не зимняя тема", — приводит слова Киммиха Фабрицио Романо.

???? Kimmich on Barça and PSG links: “I’m only focused Bayern. For me, it's not a winter topic at all”.



Contract expires in June 2025…



“At some point the club will approach me, and we'll discuss it between us and not with the media”, told SkyDE. pic.twitter.com/MTTAlRpK1J