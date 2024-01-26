Бундеслига, 19-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия М 16:30

Трансляция – Megogo

Байер

Вопреки серьёзным кадровым потерям, "Байер" продолжает побеждать в новом году. После рестарта подопечным Хаби Алонсо ждало два трудных выезда: на "ВВК-Арену" к "Аугсбургу", где за предыдущий год теряли очки "Бавария", Дортмунд и "Айнтрахт", и на "РБ Арену" к Лейпцигу, третьей лучшей команде Германии последних лет. Оба матча были выиграны на голой воле.

Упёртый "Аугсбург" (0:1) не удавалось вскрыть без Виртца, который не смог выйти в старте. В итоге Паласиос вырвал победу на 90+4-й минуте, хотя до того "Байер" не один раз мог пропустить, ненадёжно обороняясь с полностью резервной линией обороны. Игра с Лейпцигом (2:3) была ещё труднее – "быки" дважды выходили вперёд, но благодаря 2 голам с угловых Леверкузен вырвал 3 очка. Снова же, с победным голом на 90+1-й.

Как и на "Аугсбург", придётся играть с полностью резервным центром обороны. Коссуну и Тапсоба на КАН, Та дисквалифицирован за перебор карточек. Паласиос вылетел с травмой бедра, Бонифасе – повреждением паха. Потому в старте вынуждено появятся Станишич, Андрих, Инкапье, Шик и Густаво Пуэрта с 22 сыгранными минутами в Бундеслиге в этой кампании.

Боруссия М

В то же время быстрой перезагрузки после летних потерь лидеров в Менхенгладбахе не произошло. "Боруссия" отстала от лидера на целых 28 очков по итогам первого круга. Подопечные Джерардо Сеоане выиграли всего 5 из стартовых 18 туров, а на выезде дела у них традиционно плохи – Гладбах набрал всего 1 очков в 5 последних выездных поединках.

"Боруссия" начала новый год с многообещающей победы над "Штутгартом" (3:1). Перебегали одну из лучших команд первого круга за счёт самоотдачи и крутого перфоманса Робина Хака. Но дальше дела у команды не пошли – "Аугсбург" на прошлых выходных добыл в Гладбахе волевую победу 1:2, после перерыва разбив оборону "Боруссии" с такой лёгкостью, словно это был карточный домик.

Есть серьёзные кадровые потери и у Гладбаха. В первую очередь Сеоане должны тревожить потери основного вратаря Йонаса Омлина (травма плеча) и лучшего защитника команды Ко Итакуры (Кубок Азии). Также пропустит игру результативный Томаш Чванчара (4 гола). Под вопросом участие ключевого игрока центра поля 21-летнего Рокко Райтца (4+2) и универсального оборонца Макса Вебера.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Статистика и факты

48 очков по итогам 18 стартовых туров в исполнении "Байера" – третий лучший результат в истории Бундеслиги.

"Байер" выиграл 8 из 9 домашних матчей Бундеслиги в этом сезоне. 6 из них были с перевесом в 2 гола и больше.

У Шика 49 голов в 99 матчах в Бундеслиге.

"Байер" одержал больше побед по итогам 18 стартовых туров (15), чем за весь прошлый сезон.

Джерардо Сеоане впервые вернётся на "БайАрену"" с момента увольнения из "Байера" в октябре 2022-го года.

Форвард Гладбаха Сьебатшо отличался в обоих матчах после рестарта сезона.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Станишич, Андрих, Инкапье – Фримпонг, Джака, Пуэрта, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Боруссия М: Николас – Скалли, Фридрих, Эльведи, Нетц – Онора, Вайгль, Коне, Хак – Плеа, Сьебатшо

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Байер" — "Боруссия М" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Боруссия М от UA-Футбол

После двух нервных выездных побед "Байеру" нужно возвращать уверенность в своих силах. 5 потерь в стартовом составе – серьёзный вызов для Хаби Алонсо, но и у "Боруссии" будет отсутствовать минимум трое ключевых игроков. На выезде Менхенгладбах традиционно мрачный (1 очков в 5 последних матчах). "Байер" же дома редко отпускает своих жертв (8 побед в 9 домашних матчах Бундеслиги, 6 из которых – с минимум 2 голами перевеса). Ставка: победа "Байера" в два и более гола (фора на Леверкузен -1.5) с коэффициентом 1.78.