Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити, Ньюкасл и Астон Вилла заинтересованы в полузащитнике Байера
Эксекиэль Паласиос
Kicker
"Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в подписании полузащитника "Байера" Эксекиэля Паласиоса. Об этом сообщает Caught Offside.
По информации издания, из всех трех клубов "Астон Вилла" считается основным претендентом на подписание 25-летнего аргентинца. Сам же игрок не заинтересован в переходе в "Астон Виллу", Паласиос хотел бы перейти в "Манчестер Сити" где играет Хулиан Альварес.
Напомним, за этот сезон Эксекиэль Паласиос сыграл в 22 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт с "Байером" рассчитано до лета 2028 года.
Популярное сейчас
- Организатор боя Усик-Фьюри сообщил о намерениях перенести поединок
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- Хайденхайм – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 02.02.2024
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО