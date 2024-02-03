Манчестер Сити, Ньюкасл и Астон Вилла заинтересованы в полузащитнике Байера

"Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в подписании полузащитника "Байера" Эксекиэля Паласиоса. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации издания, из всех трех клубов "Астон Вилла" считается основным претендентом на подписание 25-летнего аргентинца. Сам же игрок не заинтересован в переходе в "Астон Виллу", Паласиос хотел бы перейти в "Манчестер Сити" где играет Хулиан Альварес.

Напомним, за этот сезон Эксекиэль Паласиос сыграл в 22 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт с "Байером" рассчитано до лета 2028 года.