Битва за топ-4. Боруссия Д – Штутгарт. Прогноз матча Бундеслиги на 06.04.2024

Бундеслига, 28-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Штутгарт 19:30

Трансляция – Megogo

Боруссия Д

"Боруссия" наслаждается лучшей серией за долгое время, впервые за более чем год выиграв 5 поединков кряду во всех турнирах. Последней жертвой Дортмунда и вовсе стала "Бавария", которую они в Мюнхене до этого не побеждали целое десятилетие. При этом переоценивать это достижение не будем – качество футбола в дер Классикере давно не было таким посредственным, и 3 очка Дортмунд добыл не без доли везения.

"Боруссия" набрала ход очень вовремя. Ведь впереди команду ждёт решающий отрезок сезона с абсолютно сумасшедшим календарём: до конца месяца подопечным Терзича предстоит сыграть со всеми конкурентами за топ-4, включая "Байер", а также сыграть два поединка в 1/4 ЛЧ против "Атлетико Мадрид". При этом много осечек себе позволить команда не может – на хвосте Лейпциг с 3 очками отставания.

На матч со "швабами" под вопросом находится участие одного из лучших голеадоров команды Дониэлла Малена. У нидерландца проблемы с бедром. Также в лазарете пребывает Бенсебайни, который впрочем и без того проигрывал конкуренцию Матсену во второй половине сезона. Алжирец до конца кампании уже не сыграет.

Штутгарт

После старта второй половины сезона "Штутгарт" проиграл два матча кряду, после чего снова набрал безумный ход: с конца января подопечные Себастьяна Хенёсса выиграли 7 матчей в чемпионате из 9, ни разу при этом не проиграв. Могло быть и восемь, если бы не безумие, которое происходило на прошлых выходных в дерби Баден-Вюртемберга.

"Швабы" комфортно вели 2:0 после часа игры матча против "Хайденхайма", хотя к тому моменту могли забивать и все 4 мяча. Но затем абсурдный автогол забил себе Нюбель, после чего Кляйндинст за минуту умудрился забить дважды, выведя уже гостей вперёд. Но в концовке Ундав таки сравнял на 8-й компенсированной, чем спас ничью в абсолютно выигранном для "Штутгарта" матче.

В Дортмунд с командой не поехали травмированные центрбеки Руо и Загаду. На фоне этого большой потерей стала дисквалификация лидера обороны Вальдемара Антона, из-за чего в центре придётся сыграть Штенцелю. Других кадровых потерь у Хенёсса нет.

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Статистика и факты

Фюллькруг и Мален забили по 11 мячей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Один лишь Гирасси забил больше, чем два лучших голеадора Дортмунда (23 мяча).

"Боруссия" впервые за год выиграла 5 матчей кряду во всех турнирах.

"Штутгарт" выиграл 4 последних выездных поединка Бундеслиги. 5-я победа кряду станет клубным рекордом.

"Штутгарт" выиграл лишь одну встречу из 14 последних в Дортмунде во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Адейеми – Фюллькруг

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Штенцель, Ито, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Мийо, Фюрих – Ундав, Гирасси

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Боруссия Д" — "Штутгарт" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Штутгарт от UA-Футбол

Прогнозировать итог встречи нелегко: в последние недели одни лучше всех в Германии добывают результат, а вторые – играют в лучший футбол в стране. Впрочем, фактор домашнего поля и проблемы "Штутгарта" в центре обороны делают Дортмунд фаворитом. Ставка: победа "Боруссии" + обе забьют с коэффициентом 3.10.