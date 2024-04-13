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Возможность отложить праздник Леверкузена. Бавария – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 13.04.2024
"Кёльн" ещё не проигрывал на выезде в 2024-м
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 29-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Кёльн 16:30
Трансляция – Megogo
Бавария
"Бавария" осталась без шансов защитить титул в этом сезоне. Всё, что им остаётся в Бундеслиге, это отложить праздник Леверкузена на день. Но для этого нужно обыграть очень упёртых "козлов", которые в новом году существенно поправили дела в защите. Это не единственная мотивация в чемпионате, ведь есть ещё "Штутгарт", который идёт вровень с ними, и даже за 2-е место ещё придётся побороться.
Хотя приоритетом, конечно, остаётся Лига Чемпионов. Посреди недели "Бавария" впечатлила контратакующей мощью в Лондоне, увезя оттуда ничью против "Арсенала" (2:2). Когда парням Тухеля надо, они могут показывать впечатляющую эффективность. На "Эмирейтс" они забили 2 с 2 ударов в створ. Большой контраст с позором недельной давности в Хайденхайме (3:2) против дебютантов элиты.
Снова травмировался герой встречи с "Арсеналом" Серж Гнабри. Также никто не будет рисковать Лероем Сане, который имел проблемы со здоровьем последние недели. В рамках ротации также стоит ждать Теля и Мазрауи с первых минут – Мусиала и Киммих играли последний месяц без передышки, в том числе в сборной.
Кёльн
В оставшиеся недели сезона "Кельну" предстоит настоящая борьба за жизнь, ведь их статус в Бундеслиге находится под угрозой. На данный момент "козлы" занимают второе место с конца с 22 очками, отставая на один балл от "Майнца", занимающего место в плей-офф за понижение/повышение в классе, и на четыре балла от "Бохума". Впереди 6 финалов.
На прошлых выходных "козлы" показали, что готовы биться до последнего. В компенсированное время перевернули матч против "Бохума", умудрившись победить в матче, в котором проигрывали до 89-й минуты. Эта победа стала всего второй с момента назначения Тимо Шульц. Шульц больше про оборону и ничьи, которых было 5 в 5 последних выездных матчах в 2024-м году.
Большой потерей для "козлов" стала травма лучшего бомбардира Дэви Зельке (6 голов) в матче с "Бохумом", который уже не поможет команде до конца сезона. Эрик Мартель дисквалифицирован, его место в центре поля должен занять Хусейнбашич. Также недоступны два игрока ближайшего резерва – форвард Ут и центрбек Килиан.
Статистика и факты
- Кейн забил 32 гола в 28 матчах Бундеслиги. Всего у англичанина 39 мячей в 38 поединках в сезоне.
- Лерой Сане не забивал в 15 последних матчах чемпионата.
- "Бавария" не проигрывала "Кёльну" в 19 последних личных встречах.
- "Кёльн" в 2024-м году проиграл меньше матчей в Бундеслиге (4), чем "Бавария" (5).
- "Кёльн" на серии из 5 выездных ничьих подряд.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Геррейру – Павлович, Горецка – Коман, Мюллер, Тель – Кейн
Кёльн: Швебе – Тильманн, Хюберс, Шабо, Финкрефе – Алиду, Хусейнбашич, Любичич, Кайнц – Адамян, Тиггес
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Кёльн от UA-Футбол
"Кёльн" ещё не проигрывал на выезде при Шульце, сведя все 5 поединков вдали от дома к ничьей. Так что "Баварии", которая отвлечена на Лигу Чемпионов и не сможет сыграть сильнейшим составом, встретит очень неприятный, трудолюбивый и мотивированный соперник. "Бавария" всё равно остаётся очевидным фаворитом, но "Кёльн" вполне может зацепиться за игру. Ставка: фора на "Кёльн" +2.0 с коэффициентом 1.99.
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