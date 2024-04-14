Бундеслига, 29-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вердер 18:30

Трансляция – Megogo

Байер

Время пожинать плоды. "Байер" остаётся в шаге от первого чемпионства в клубной истории, на невероятном уровне проведя нынешний сезон. 28 матчей без поражений в Бундеслиге, 42 во всех турнирах. Выход в финал Кубка Германии, заявка на выход в полуфинал ЛЕ после уверенной победы над "Вест Хэмом" (2:0) с 33 ударами и полной доминацией.

Теперь время забирать салатницу. "Байер" может отпраздновать чемпионский титул при родных трибунах, если одолеет "Вердер", который в последнее время откровенно не блещет. Зная команду Хаби Алонсо, они откладывать выполнение задачи на следующий тур вряд ли станут. Как и праздновать раньше времени.

Коронацию пропустит Адам Гложек, который получил травму в матче против "Униона" (1:0) на прошлых выходных. Но это не должно стать проблемой, ведь снова здоров Виктор Бонифасе, забивший посреди недели свой первый мяч после травмы. Все остальные игроки "Байера" здоровы и готовы к бою.

Вердер

У "Вердера" задачи на сезон куда более скромные. В первую очередь "музыкантов" интересует вопрос выживания. 5 очков отрыва от зоны вылета выглядят солидным заделом, только вот форма команды Оле Вернера в последние месяцы не впечатляет: всего одно набранное очко в 5 последних турах, серия из 6 выездных матчей без побед (2 ничьи).

А учитывая календарь, раньше времени расслабиться Бремен себе позволить не может. Кроме игры с будущим чемпионом их также ждёт приём "Штутгарта" в следующем туре, который вообще выглядит лучшей командой страны после нового года. А также выезд к "РБ Лейпцигу", который всеми силами пытается оторваться от "Боруссии" в борьбе за топ-4. Так что нужно цепляться за любую возможность.

Кадровая ситуация при этом тяжелая. К счастью вернулся в состав лидер и лучший бомбардир Марвин Дукш. Но его партнёр по атаке Нджинма не сыграет. Как и дисквалифицированные защитники Фридль и Юнг, травмированные Штарк, Пипер и Стаге. Плюс вылетел вратарь Павленка и Альверо, который стал получать регулярную игровую практику в последние недели.

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Статистика и факты

Флориан Виртц проводит лучший сезон в карьере по голам (8) и результативным действиям (18) в Бундеслиге.

"Байер" может установить новый рекорд Бундеслиги по количеству матчей без поражений со старта сезона (29).

Йосип Станишич – единственный игрок "Байера", который выигрывал Бундеслиге ранее.

"Вердер" не уступал в 4 последних визитах на БайАрену (1 победа, 3 ничьи).

Бремен не обыгрывал лидера Бундеслиги 21 год.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Вердер: Цеттерер – Малатини, Гросс, Велькович – Вайзер, Шмид, Линен, Битенкурт, Агу – Вольтемаде, Дукш

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Вердер от UA-Футбол

Такой матч "Байер" обязан выигрывать, и делать это уверенно. На один вечер могут и забыть о минимализме, который был присущ Леверкузену в последние месяцы. Чемпионский титул нужно отпраздновать красиво. Тем более в соперниках "Вердер", который никогда не отличался надёжностью обороны, и тягой к прагматичному футболу. Плюс гости в плохой форме и без ключевых игроков защиты и опорки. Ставка: победа "Байера" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.36.