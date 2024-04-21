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Полуфиналист ЛЧ против чемпиона. Боруссия Д – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 21.04.2024
Байер на прошлых выходных исполнил мечту Дортмунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 30-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Байер 18:30
Трансляция – Megogo
Боруссия Д
"Боруссия" посреди недели совершила настоящий подвиг, добившись путёвки в полуфинал Лиги Чемпионов впервые за 11 сезонов. Случилось это благодаря домашнему реваншу против кризисного "Атлетико" (4:2, 1:2) и поздним гол Фюллькруга и Забитцера, перевернувшим ход поединка. Это был триумф воли и командного духа Дортмунда, но им нельзя забывать и о Бундеслиге.
"Боруссии" нужно либо продолжать приносить Германии очки для получения 5-й путёвки в ЛЧ, либо продолжить борьбу за 4-е место против "РБ Лейпцига", который вчера добыл победу над "Хайденхаймом" и снова оторвался на 3 пункта. Через неделю у подопечных Эдина Терзича будет шанс лично поквитаться с "быками" у них дома, но до тех пор было бы неплохо набрать хотя бы пункт против нового чемпиона.
С выполнением этой задачи точно не поможет Карим Адейеми, который получил красную карточку в матче с Гладбахом (2:1) в прошлом туре. Ещё одна серьёзная потеря – Дониэлл Мален. Так что на флангах в старте стоит ждать Санчо й Байно-Гиттенса. Также в лазарете Себастьян Аллер и Рами Бенсебайни.
Байер
"Байер" также вышел в полуфинал еврокубка, пройдя "Вест Хэм" (1:1, 2:0). Поздний гол Джереми Фрипонга обеспечил Леверкузену ничью в Лондоне, продлив беспроигрышную серию клуба до 44 поединков во всех турнирах – новый европейский сезон. Подопечным Алонсо удалось собраться после бурного празднования первого чемпионства в клубной истории.
Теперь уже на третий день им нужно противостоять "Боруссии", который в прошлом году был в шаге от того, чтобы повторить их успех. Понятно, что реальной мотивации у "Байера" в турнире уже нет. Единственная цель – попытаться сохранить беспроигрышную серию, чтобы навсегда сохранить своё место в истории.
С этим не поможет дисквалифицированный Амин Адли, который в прошлом туре схлопотал пятое предупреждение. Также не смогут сыграть травмированные форварды Адам Гложек и Борха Иглесиас. Стоит ожидать с первых минут Андриха вместо подсевшего физически Паласиоса. В остальном ждём классику образца старта сезона, включая Коссуну и Тапсобу в защите, а также Бонифасе на острие.
Статистика и факты
- Фюллькруг и Мален – лучшие бомбардиры Дортмунда в Бундеслиге (по 11 голов).
- У Виктора Бонифасе и Флориана Виртца тоже по 11 мячей в чемпионате.
- 4 из 5 поражений "Боруссии" случились на "Сигнал Идуна Парк".
- "Байер" не проигрывал в 44 матчах сезона – новый европейский рекорд.
- "Байер" пропустил меньше всех в Бундеслиге (19 пропущенных).
Ориентировочные составы
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Байно-Гиттенс – Фюллькруг
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Боруссия Д – Байер от UA-Футбол
Редкий случай, когда "Байер" считается букмекерами аутсайдерами противостояния. "Боруссии" жизненно необходима победа, но парни Алонсо сделают всё, чтобы как минимум не проиграть. Защита Леверкузена самая надёжная в Германии, и именно она должна обеспечить продолжение беспроигрышной серии. Ставка: ничья с коэффициентом 3.85.
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